Захарова: «Приход талибов к власти - реальность, с которой нужно считаться»
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приход к власти в Кабуле террористического движения «Талибан»* (запрещено в РФ) - это реальность, с которой мировому сообществу необходимо считаться.
«Приход талибов к власти в Кабуле - это реальность, которую, безусловно, мировому сообществу следует учитывать при выстраивании дальнейших взаимоотношений с Афганистаном», - цитирует ее слова ТАСС.
Также Захарова отметила, что «покинувший страну президент Гани, который недавно был обнаружен в ОАЭ, безусловно несет ответственность за произошедшее». По ее словам, талибы взялись за наведение порядка и демонстрируют настрой на диалог с влиятельными политическими лидерами Афганистана.
Кроме того Захарова сообщила, что «Талибан»* дал России гарантии безопасности по вопросу организации чартерных рейсов для россиян, желающих покинуть Афганистан.
Российская гражданская авиация также готова перевезти граждан Афганистана, желающих покинуть эту страну, в любое другое государство.
Комментарии читателей Оставить комментарий
скоро запоёшь обратное.
Влюбилась в горячего талиба.
Интересное умозаключении. Без неё все думали, что талибы не пришли к власти, это нереальность с которои считаться не собирались. Спасибо, что сказала, теперь будем знать.