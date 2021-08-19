Захарова: «Приход талибов к власти - реальность, с которой нужно считаться»

Представитель МИД РФ Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приход к власти в Кабуле террористического движения «Талибан»* (запрещено в РФ) - это реальность, с которой мировому сообществу необходимо считаться.

«Приход талибов к власти в Кабуле - это реальность, которую, безусловно, мировому сообществу следует учитывать при выстраивании дальнейших взаимоотношений с Афганистаном», - цитирует ее слова ТАСС.

Также Захарова отметила, что «покинувший страну президент Гани, который недавно был обнаружен в ОАЭ, безусловно несет ответственность за произошедшее». По ее словам, талибы взялись за наведение порядка и демонстрируют настрой на диалог с влиятельными политическими лидерами Афганистана.

Кроме того Захарова сообщила, что «Талибан»* дал России гарантии безопасности по вопросу организации чартерных рейсов для россиян, желающих покинуть Афганистан.

Российская гражданская авиация также готова перевезти граждан Афганистана, желающих покинуть эту страну, в любое другое государство.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 19.08.2021, 20:38
    Гость: www

    Интересное умозаключении. Без неё все думали, что талибы не пришли к власти, это нереальность с которои считаться не собирались. Спасибо, что сказала, теперь будем знать.

Все комментарии (4)
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