Минздрав разрешил использование «Спутник Лайт» для людей старше 60
Министерство здравоохранения РФ разрешило использовать «Спутник Лайт» для вакцинации пожилых людей, сообщает «Интерфакс».
«Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" для лиц старше 60 лет», - заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
По его словам, в основном «Спутник Лайт» используется для повторной вакцинации. Также он отметил, что на сегодняшний день данная вакцина есть во всех регионах.
«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», разработанной в центра имени Гамалеи Минздрава РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Смачно в ход пускать клыки:
Им едино, кто загнётся -
Малыши ли, старики...
Протрезветь бы людям надо,
Скопом загнанным в дурдом:
Догрызут нас эти гады,
Если мы их не турнём!
И все побежали...
это поразительно, если честно.. наблюдать как Госчиновники рф выполняют Политические указания демпартии сша - Буквально под Копирку..
их всех ждет Виселица за Это - рядом с их гитлеровскими "коллегами".