Минздрав разрешил использование «Спутник Лайт» для людей старше 60

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Министерство здравоохранения РФ разрешило использовать «Спутник Лайт» для вакцинации пожилых людей, сообщает «Интерфакс».

«Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" для лиц старше 60 лет», - заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

По его словам, в основном «Спутник Лайт» используется для повторной вакцинации. Также он отметил, что на сегодняшний день данная вакцина есть во всех регионах.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», разработанной в центра имени Гамалеи Минздрава РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.08.2021, 20:39
    Гость: Вурдалакам всё неймётся

    Смачно в ход пускать клыки:
    Им едино, кто загнётся -
    Малыши ли, старики...
    Протрезветь бы людям надо,
    Скопом загнанным в дурдом:
    Догрызут нас эти гады,
    Если мы их не турнём!

  3. 21.08.2021, 19:52
    Гость: g

    это поразительно, если честно.. наблюдать как Госчиновники рф выполняют Политические указания демпартии сша - Буквально под Копирку..
    их всех ждет Виселица за Это - рядом с их гитлеровскими "коллегами".

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