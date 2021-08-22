В Подмосковье судью обвинили в том, что он проспал весь судебный процесс

Фемида

В подмосковном Ногинске судью городского суда в Московской области обвинили в том, что он спал во время судебного процесса.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении РЕН ТВ, видно, что мужчина спит, положив голову на стол. Тем не менее, в конце заседания 52-летний судья встал и вынес приговор, удовлетворив иск обвинения.

В иске ответчик просил взыскать с обвиняемого более миллиарда рублей. В этот день рассматривалось дело о рейдерском захвате - злоумышленники вынуждали людей подписывать договоры о займе на странных условиях. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.08.2021, 17:28
    Гость: А чего бы и не поспать,за нехилую зряплату

    А чего это народ решил,что это был судья?!
    Его можно назвать просто-штамповщиком решений спущенных из верхов исполнительной власти.
    Пока в стране РЕАЛЬНО не станет разделения власти на законодатедьную,судебную и испольнительную так оно и будет продолжаться.

  3. 22.08.2021, 16:03
    Гость: stalker

    Если дело изначально было ясное, то чего не вздремнуть ? У меня самого такое было во время представительства там.

  5. 22.08.2021, 13:54
    Гость: Змей

    С чего это решили, что он спал!? Он внимательно слушал выступающих и тщательно обдумывал доводы сторон, стараясь ни на что постороннее не отвлекаться.

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