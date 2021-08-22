В Подмосковье судью обвинили в том, что он проспал весь судебный процесс

13:17 22.08.2021

В подмосковном Ногинске судью городского суда в Московской области обвинили в том, что он спал во время судебного процесса.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении РЕН ТВ, видно, что мужчина спит, положив голову на стол. Тем не менее, в конце заседания 52-летний судья встал и вынес приговор, удовлетворив иск обвинения.

В иске ответчик просил взыскать с обвиняемого более миллиарда рублей. В этот день рассматривалось дело о рейдерском захвате - злоумышленники вынуждали людей подписывать договоры о займе на странных условиях.