В Подмосковье судью обвинили в том, что он проспал весь судебный процесс
В подмосковном Ногинске судью городского суда в Московской области обвинили в том, что он спал во время судебного процесса.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении РЕН ТВ, видно, что мужчина спит, положив голову на стол. Тем не менее, в конце заседания 52-летний судья встал и вынес приговор, удовлетворив иск обвинения.
В иске ответчик просил взыскать с обвиняемого более миллиарда рублей. В этот день рассматривалось дело о рейдерском захвате - злоумышленники вынуждали людей подписывать договоры о займе на странных условиях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А чего это народ решил,что это был судья?!
Его можно назвать просто-штамповщиком решений спущенных из верхов исполнительной власти.
Пока в стране РЕАЛЬНО не станет разделения власти на законодатедьную,судебную и испольнительную так оно и будет продолжаться.
Если судье зарплата позволяет и еще неприкосновенность.
Если дело изначально было ясное, то чего не вздремнуть ? У меня самого такое было во время представительства там.
он знал решение суда.
С чего это решили, что он спал!? Он внимательно слушал выступающих и тщательно обдумывал доводы сторон, стараясь ни на что постороннее не отвлекаться.