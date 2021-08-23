Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электроники

14:25 23.08.2021

Минпромторг собирается ввести обязательную маркировку электронно-компонентной базы (ЭКБ) и комплектующих для производителей и импортеров, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники в правительстве.

Так, до конца года планируется определить номенклатуру, которая будет подлежать маркировке, и протестировать работу системы контроля за оборотом радиоэлектроники. Ее оператором будет Центр развится перспективных технологий (ЦРПТ) — совместный проект компаний ЮСМ, "Элвис-Плюс групп" и госкорпорации "Ростех".

Эксперимент по маркировке микроэлектроники запланирован на 2022 год, его итоги планируется подвести в первом квартале 2023-го.

Как рассказал один из источников издания, маркировка ЭКБ нужна, чтобы в 2023 году ввести утилизационный сбор для производителей и импортеров. Так, российские компании, чье оборудование есть в реестре Минпромторга, смогут получить компенсацию.

В свою очередь эксперты считают, что необходимо маркировать не ЭКБ, а конечный продукт, например компьютеры, серверы, планшеты и так далее. В случае маркировки ЭКБ это отразится на стоимости устройств, цена которых резко повысится.

В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории — меховые, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, отдельные молочные продукты.