Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электроники

Минпромторг собирается ввести обязательную маркировку электронно-компонентной базы (ЭКБ) и комплектующих для производителей и импортеров, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники в правительстве.

Так, до конца года планируется определить номенклатуру, которая будет подлежать маркировке, и протестировать работу системы контроля за оборотом радиоэлектроники. Ее оператором будет Центр развится перспективных технологий (ЦРПТ) — совместный проект компаний ЮСМ, "Элвис-Плюс групп" и госкорпорации "Ростех".

Эксперимент по маркировке микроэлектроники запланирован на 2022 год, его итоги планируется подвести в первом квартале 2023-го.

Как рассказал один из источников издания, маркировка ЭКБ нужна, чтобы в 2023 году ввести утилизационный сбор для производителей и импортеров. Так, российские компании, чье оборудование есть в реестре Минпромторга, смогут получить компенсацию.

В свою очередь эксперты считают, что необходимо маркировать не ЭКБ, а конечный продукт, например компьютеры, серверы, планшеты и так далее. В случае маркировки ЭКБ это отразится на стоимости устройств, цена которых резко повысится. 

В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории — меховые, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, отдельные молочные продукты.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.08.2021, 18:00
    Гость: Гостт

    Чем больше товаров маркируется долбанной цифровизацией, тем хуже живет народ. Отдали бы эти деньги больным детям, что ли, которых все больше и больше становится на разных каналах.

  3. 23.08.2021, 17:51
    Гость: Александр

    Впервые эту "маркировку товара" внедряли на ВАЗе в 90-е.
    Дело было так:
    Передние сиденья ВАЗ2108-099 были слеплены из тонюсенького металла, да еще и сварка была частичная. Служило новое сиденье тысяч 40 километров, но могло сломаться и на 10- в первый-второй год. Но, как правило, скоро после гарантии. Народ у нас не глупый, шел к автодилеру и за некоторые деньги ставил в товарную машину поломавшийся салон с прошлогодней, а потом дилер менял сиденья по гарантии.
    Так смысл маркировки был не в том, чтобы повысить качество продукции, а чтобы отказывать в ремонте заведомо дрянной детали.

  4. 23.08.2021, 16:43
    Гость: Иван Иваныч

    Это классная вещь. Уже маркировали лекарства, другие группы товаров. И достаточно лёгкого движения сканера, и товар идёт дальше. Без
    волокиты. И вдвое быстрее. Уклоняльщикам от налогов сложнее. Так давно работает весь мир.

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