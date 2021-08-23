Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электроники
Минпромторг собирается ввести обязательную маркировку электронно-компонентной базы (ЭКБ) и комплектующих для производителей и импортеров, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники в правительстве.
Так, до конца года планируется определить номенклатуру, которая будет подлежать маркировке, и протестировать работу системы контроля за оборотом радиоэлектроники. Ее оператором будет Центр развится перспективных технологий (ЦРПТ) — совместный проект компаний ЮСМ, "Элвис-Плюс групп" и госкорпорации "Ростех".
Эксперимент по маркировке микроэлектроники запланирован на 2022 год, его итоги планируется подвести в первом квартале 2023-го.
Как рассказал один из источников издания, маркировка ЭКБ нужна, чтобы в 2023 году ввести утилизационный сбор для производителей и импортеров. Так, российские компании, чье оборудование есть в реестре Минпромторга, смогут получить компенсацию.
В свою очередь эксперты считают, что необходимо маркировать не ЭКБ, а конечный продукт, например компьютеры, серверы, планшеты и так далее. В случае маркировки ЭКБ это отразится на стоимости устройств, цена которых резко повысится.
В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории — меховые, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, отдельные молочные продукты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
что бы вытянуть бабло из вашего кармана на пустом месте.
Чем больше товаров маркируется долбанной цифровизацией, тем хуже живет народ. Отдали бы эти деньги больным детям, что ли, которых все больше и больше становится на разных каналах.
Впервые эту "маркировку товара" внедряли на ВАЗе в 90-е.
Дело было так:
Передние сиденья ВАЗ2108-099 были слеплены из тонюсенького металла, да еще и сварка была частичная. Служило новое сиденье тысяч 40 километров, но могло сломаться и на 10- в первый-второй год. Но, как правило, скоро после гарантии. Народ у нас не глупый, шел к автодилеру и за некоторые деньги ставил в товарную машину поломавшийся салон с прошлогодней, а потом дилер менял сиденья по гарантии.
Так смысл маркировки был не в том, чтобы повысить качество продукции, а чтобы отказывать в ремонте заведомо дрянной детали.
Это классная вещь. Уже маркировали лекарства, другие группы товаров. И достаточно лёгкого движения сканера, и товар идёт дальше. Без
волокиты. И вдвое быстрее. Уклоняльщикам от налогов сложнее. Так давно работает весь мир.
прощай, электроника.