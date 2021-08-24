В РФ предложили ввести уголовное наказание за подмену телефонных номеров

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил ввести уголовное наказание за организацию сервисов по подмене номеров и, возможно, за сам процесс подмены. Соответствующее письмо было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву пишет газета «КоммерсантЪ».

В письме отмечается, что махинация с подменой номеров стала одним из основных инструментов мошенников при хищении средств клиентов с банковских карт. ОНФ также предложил обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать последние без санкции суда.

Как отмечает издание, ежемесячно мошенники крадут у россиян от 3,5 до 5 млрд рублей. Только в I квартале 2021 года Центробанк РФ зафиксировал 6,1 тысячу номеров, с которых звонили мошенники, что на 38% больше, чем в 2020 году. При этом на законодательном уровне так и не принято решение, как бороться с этой проблемой.

Отмечается, что в Минцифры письмо пока не получили, но отметили, что в разработке ведомства находятся три концепции системы для борьбы со звонками с подменных номеров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.08.2021, 15:06
    Гость: Гость

    МВД,СК,Прокуратура,ФСБ..и что-некому бороться с мошенниками? Неужели так трудно вычислять этих уродов сразу? К чему тогда из каждого утюга нам кричат про цифровизацию?

  2. 24.08.2021, 13:15
    Гость: Ять!!!

    В этом государстве есть орган, который должен бороться с преступностью и с мошенничеством в том числе? Или этот орган ампутировали? Или он атрофировался?

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