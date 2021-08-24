В Госдуме предложили ограничить дистанционные способы выдачи кредитов
Депутат Госдумы Иван Сухарев призвал ограничить дистанционные способы оформления займов. Соответствующее обращение парламентарий направил вице-премьеру России Андрею Белоусову, сообщает RT.
По словам депутата, ему поступает множество писем от россиян, которые стали жертвами мошенников, оформивших кредитные продукты на их имя неизвестными людьми. Обычно граждане узнают о наличии таких договоров, после того, как приставы списывают деньги с их банковских счетов.
Впоследствии выясняется, что злоумышленники обнаружили персональные данные россиян на разных ресурсах, включая взломанные аккаунты на портале Госуслуг. После этого они использовали полученную информацию и направили от имени жертв заявки на получение микрозаймов.
"В целях защиты и соблюдения прав и интересов граждан прошу вас рассмотреть возможность изменения механизма выдачи потребительского займа (микрозайма), который будет предполагать обязательность личного присутствия гражданина при заключении договора потребительского кредита либо договора микрозайма", — подчеркивается в обращении депутата, добавившего, что эта инициатива поможет снизить уровень преступности в этой сфере.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Прогресс не остановить! А с мошенниками должны бороться соответствующие органы!
в доле с мошенниками.
Этот "бизнес" уже десятки лет процветает - а сейчас, когда все цифризуют, для мошенников вообще малина. Любые базы данных с личной информацией продаются. Видно, какого-то депутата нагрели - вот и резко озаботились.