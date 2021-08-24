В Госдуме предложили ограничить дистанционные способы выдачи кредитов

09:51 24.08.2021

Депутат Госдумы Иван Сухарев призвал ограничить дистанционные способы оформления займов. Соответствующее обращение парламентарий направил вице-премьеру России Андрею Белоусову, сообщает RT.

По словам депутата, ему поступает множество писем от россиян, которые стали жертвами мошенников, оформивших кредитные продукты на их имя неизвестными людьми. Обычно граждане узнают о наличии таких договоров, после того, как приставы списывают деньги с их банковских счетов.

Впоследствии выясняется, что злоумышленники обнаружили персональные данные россиян на разных ресурсах, включая взломанные аккаунты на портале Госуслуг. После этого они использовали полученную информацию и направили от имени жертв заявки на получение микрозаймов.

"В целях защиты и соблюдения прав и интересов граждан прошу вас рассмотреть возможность изменения механизма выдачи потребительского займа (микрозайма), который будет предполагать обязательность личного присутствия гражданина при заключении договора потребительского кредита либо договора микрозайма", — подчеркивается в обращении депутата, добавившего, что эта инициатива поможет снизить уровень преступности в этой сфере.