На востоке Крыма возвели Дамбу для предотвращения подтоплений

16:40 27.08.2021

Председатель правительства республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что под Керчью на востоке Крыма (в районе села Бондаренково) была возведена дамба, которая должна свести к минимуму негативные последствия паводков.

«Для недопущения последующих подтоплений возведена дамба, которая позволит исключить большой приток дождевой воды в реку Булганак и минимизировать негативные последствия, защитить жизнь и имущество людей. Ожидаем, что в Керчи и Ленинском районе таких серьезных подтоплений больше не будет», - цитирует «Интерфакс» пресс-службу премьер-министра.

Длина дамбы составляет около 45 метров, ширина по основанию - 8 метров, на гребне - 4 метра. Для предотвращения разрушения используется железобетонная труба перелива.

На востоке Крыма также продолжается расчистка русла реки Булганак, начаты подготовительные работы по очистке реки Мелек-Чесме от камыша и ила. На следующей неделе будут доставлены насосы для основательного очищения реки.

Кроме того, проводится работа на территории двух заводов.

«Это судоремонтный завод, где построена накопительная камера и очищена ливневая канализация, а также предприятие "Пролив", где проведены подобные работы. Таким образом, вся вода, которая поступит в водохранилища, будет беспрепятственно перенаправляться в открытое море», - рассказал Гоцанюк.