В России планируют упростить трудоустройство мигрантов с 2022 года
Мигранты смогут получать СНИЛС сразу после пересечения границы с Россией, предварительно подав заявку из страны проживания, что облегчит процесс трудоустройства. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по вопросам социального-трудовых отношений при правительстве РФ. Планируется, что это станет возможным с 1 января следующего года, пишет «Коммерсант».
«Документ разработан в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы. Его принятие позволит оптимизировать процесс получения иностранными гражданами СНИЛС, что в свою очередь упростит для них процедуру трудоустройства на территории России»,— говорится в сообщении, распространенном секретариатом вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Иностранцы и лица без гражданства должны будут зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации. Это позволит им подать в Пенсионный фонд РФ заявление об открытии индивидуального лицевого счета посредством портала «Госуслуги» автоматически после пересечения российской границы. Так иностранцы смогут получить СНИЛС сразу по прибытии в Россию, что «упростит и ускорит начало их трудовой деятельности на территории страны, а также будет способствовать сокращению нелегального трудоустройства», отмечается в сообщении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Въезд должен быть только по платной рабочей визе, за оформление которой отвечает работодатель в РФ и который несет за въезжающего ответственность.
Иначе получится опять проходной двор.
Зачем вам, таки, эта еврейская партия в Думе?
Талибан (еще немножко запрещенная орг-я) = одобряет!
голосуем за ЛДПР.
Есть у предательства начало,
нет у предательства конца.