Путин и Лукашенко в сентябре подпишут план по интеграции России и Беларуси

© KM.RU, Петр Чайников

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко планируют 9 сентября подписать пакет «дорожных карт» по интеграции двух государств. Об этом посол Беларуси в Москве Владимир Семашко заявил на встрече с главой Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

По словам белорусского дипломата, на встрече в Москве подпишут «все „дорожные карты“ и общую карту углубления интеграции», передает «Интерфакс».

«Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем», — приводит слова Семашко ТАСС.

Москва и Минск с 1999 года обсуждают политическую интеграцию двух стран. Переговоры 2019-2020 годов были сосредоточены вокруг 31 «дорожной карты», включающих в себя интеграцию в разных сферах экономики и управления России и Белоруссии. Проекты «дорожных карт» никогда не публиковали. Жители Беларуси ранее протестовали против интеграции страны с РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.08.2021, 20:39
    Гость: Думаю так

    Собрались два старых маразматика и решают судьбу двух стран. А вы товарищи маразматики спросили мнение у народов этих стран?

  3. 31.08.2021, 18:56
    Гость: Народ сказал - "Правь нами ещё!"

    "Мы благодаря тебе сыты, обуты, одеты, имеем квартиры и дома, учим детей в школах и институтах. Но хотели бы мы больше, больше, больше - такова наша куркульская натура. Было время мечтали просто наесться, яичницу видели во сне - но отдавали єти 2-3 штуки нашим детям. А теперь есть всё - нет только совести у наших детей и они пошли против тебя, д-дятлы. И главное за кого? Былобы за кого! За банкира, за кухарку с начальным английским, за её мужа наперсточника владеющего ночным баром? Не бывать єтому!"

  4. 31.08.2021, 17:46
    Гость: как вы думаете, что делают с самозванцами и предателями?

    Статья 3. Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, через представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией.
    Любые действия по изменению конституционного строя и достижению государственной власти насильственными методами, а также путем иного нарушения законов Республики Беларусь наказываются согласно закону.
    Статья 18. Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права.
    Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным.
    Подписи самозванца не действительны!Лукашенко стоит на табуретке с петлёй на шее и пока отодвигает агонию свою благодаря России.Но призрак Чаушеску уже стоит за спиной с включенным таймером.

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