Минпромторг сообщил о стабильности цен на продукты

14:27 6.09.2021

Ситуация с ценами на продукты питания в России в целом стабильная. Об этом заявил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью РИА «Новости».

«В целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная», — сообщил Евтухов. По его словам, этому, в частности, способствовало расширение каналов продаж — рост в регионах числа ярмарок, которые упрощают сбыт продукции небольших фермерских хозяйств.

Замминистра отметил, что стоимость сахара и подсолнечного масла стабилизировалась, а куриные яйца, которые дорожали в начале года, «подешевели так, что теперь уже птицеводы испытывают определенные трудности». Аналогичная ситуация с мясом птицы. Существенно снижаются и цены на овощи «борщевого набора», на что влияет урожай и сезонный фактор.

«Возможно, по ряду товаров снижение цен не такое серьезное, как хотелось бы — например, по капусте: сказался более поздний срок начала уборки урожая», — объяснил Евтухов. По его словам, наблюдается пауза в снижении цен на картофель, так как в южных регионах урожай собран, а в Центральной России его собирают с запозданием на три недели. «Поэтому вскоре, я надеюсь, мы снова увидим уменьшение цены», — сказал он.

Ранее Центробанк сообщил о замедлении роста цен на продукты в большинстве регионов страны. По информации ЦБ, это связано преимущественно со снижением темпов удорожания овощей и фруктов. В июле продукты питания выросли в цене в среднем на 8,14% в годовом выражении, следует из статистики Росстата. В июне показатель был на уровне 8,67%.