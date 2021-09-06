Минпромторг сообщил о стабильности цен на продукты
Ситуация с ценами на продукты питания в России в целом стабильная. Об этом заявил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью РИА «Новости».
«В целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная», — сообщил Евтухов. По его словам, этому, в частности, способствовало расширение каналов продаж — рост в регионах числа ярмарок, которые упрощают сбыт продукции небольших фермерских хозяйств.
Замминистра отметил, что стоимость сахара и подсолнечного масла стабилизировалась, а куриные яйца, которые дорожали в начале года, «подешевели так, что теперь уже птицеводы испытывают определенные трудности». Аналогичная ситуация с мясом птицы. Существенно снижаются и цены на овощи «борщевого набора», на что влияет урожай и сезонный фактор.
«Возможно, по ряду товаров снижение цен не такое серьезное, как хотелось бы — например, по капусте: сказался более поздний срок начала уборки урожая», — объяснил Евтухов. По его словам, наблюдается пауза в снижении цен на картофель, так как в южных регионах урожай собран, а в Центральной России его собирают с запозданием на три недели. «Поэтому вскоре, я надеюсь, мы снова увидим уменьшение цены», — сказал он.
Ранее Центробанк сообщил о замедлении роста цен на продукты в большинстве регионов страны. По информации ЦБ, это связано преимущественно со снижением темпов удорожания овощей и фруктов. В июле продукты питания выросли в цене в среднем на 8,14% в годовом выражении, следует из статистики Росстата. В июне показатель был на уровне 8,67%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Плюсую.
Ситуация стабильная - цены стабильно растут.
Где-то года четыре назад вся страна возмущалась сговору перекупщиков в результате которого 900 грамм гречки (пачка) прыгнула примерно с 30 рублей до 60-70. Сегодня цена на такие же 900 грамм гречки достигла 125-135 рублей. Ну чем не стабильность? Стабильность роста цен и стабильность снижения покупательной способности у людей. У нелюдей с обеспечением все в порядке. Их бюджет обеспечивает по миллиону рубликов кого за месяц, кого за один день за счет нищего среднего класса естественно. Некоторых, так уже лет на пятьсот вперед обеспечил. Это и есть пресловутая путинская стабильность.
Цены выросли и стабильно остановились.
Стабильные цены на яхты, автомобили, дворцы, золотые унитазы, элитное жилье, на дорогие эксклюзивные товары и лекарства и прочие товары для богатой элиты, цены даже снижаются. А для простых граждан все необходимые потребительские товары только дорожают. Но в среднем цены стабильные и инфляция маленькая, как (средняя температура по больнице)..
Читаю, а сама себя ловлю на мысли - врут ведь! Опять врут.