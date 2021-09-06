В Москве начнет работу система продления QR-кодов после ревакцинации

17:01 6.09.2021

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что со следующей недели в Москве начнет работу сервис по продлению выданных ранее QR-кодов о вакцинации.

«Будет запущен сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации. Срок QR-кода после ревакцинации будет составлять один год. Код будет генерироваться в тот же день, по факту прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной», - цитирует РБК сообщение штаба.

Также в оперштабе отметили, что первоначально QR-коды действительны в течение года после первичной вакцинации и пока еще ни одного просроченного QR-кода в системе нет.

При этом ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о случаях, когда у москвичей, сделавших повторную прививку, не обновлялся цифровой сертификат вакцинации.

«На данный момент при ревакцинации срок действия сертификата вакцинированного не продлевается. Возможно, в ближайшее время условия продления сертификатов будут пересмотрены», - привела газета копию ответа техподдержки Единой медицинской информационной системы (ЕМИАС). По словам собеседницы издания, сертификат продлили через три недели и после многочисленных обращений в поддержку. При в регионах таких проблем отмечено не было.