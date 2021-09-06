В Москве начнет работу система продления QR-кодов после ревакцинации
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что со следующей недели в Москве начнет работу сервис по продлению выданных ранее QR-кодов о вакцинации.
«Будет запущен сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации. Срок QR-кода после ревакцинации будет составлять один год. Код будет генерироваться в тот же день, по факту прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной», - цитирует РБК сообщение штаба.
Также в оперштабе отметили, что первоначально QR-коды действительны в течение года после первичной вакцинации и пока еще ни одного просроченного QR-кода в системе нет.
При этом ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о случаях, когда у москвичей, сделавших повторную прививку, не обновлялся цифровой сертификат вакцинации.
«На данный момент при ревакцинации срок действия сертификата вакцинированного не продлевается. Возможно, в ближайшее время условия продления сертификатов будут пересмотрены», - привела газета копию ответа техподдержки Единой медицинской информационной системы (ЕМИАС). По словам собеседницы издания, сертификат продлили через три недели и после многочисленных обращений в поддержку. При в регионах таких проблем отмечено не было.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мне пофиг,мне и так везде рады,ибо я не QR код несу,а деньги!
А мы это кто? Можешь ты свалишь?
Я вообще не знаю что это за курэ код
Курам на смех..... вроде похожэе пишеться. Кто растолкует?
--------------
Я никогда ни у кого не брал - даже от вакцинации . ))))))))))
Переселись в таежный хутор, там ковида нет, о масках и вакцинах никто не думает, и наконец-то к тебе придет спокойствие.
И мы от тебя отдохнем.
Уже начиная с конца июля, после "предвыборных послаблений" в плане ношения тех же перчаток и намордников и ВРЕМЕННОЙ отмены QR кодов, было очевидно - главная цель Сергея Собянина - тотальное НАВЯЗЫВАНИЕ вакцинации и НАВЯЗЫВАНИЕ QR кодов лишь временно, до выборов, отодвинута на второй план. А в Питере Беглов и вовсе ждать не стал и "ринулся в атаку" даже до выборов.
Задача власти - загнать всех в электронный концлагерь. Пинками, хлыстами, путём давления на работадателей, как угодно - но чтобы всех в QR-кодовое стойло! Эти самые QR коды - прекраснейшее средство ДАВЛЕНИЯ на несогласных путём очевидной и нескрываемой ДИСКРИМИНАЦИИ всех, кто не желая колоться всякой дрянью их не имеет.
Впрочем, привязка ПРАВ И СВОБОД человека к циферкам в смартфоне - это прекрасный способ подсадить всех согласившихся на пофамильную геолокацию каждого шага, на тотальный контроль любых перемещений и действий. И прекрасный инструмент для дальнейшего ПРИНУЖДЕНИЯ К НОВЫМ И НОВЫМ ПРИВИВКАМ.
В этих условиях любое содействие распространению цифрофашизма - преступно.