Суд в Самаре принял коллективный иск жителей против обязательной вакцинации

12:03 8.09.2021

75 жителей Самары решили обжаловать в суде решение главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации от коронавируса и подали коллективный иск. Октябрьский районный суд Самары принял его к рассмотрению.

Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова подписала постановление о проведении прививочной кампании от коронавируса для определенных групп работников. За отказ работодатель может отстранить от работы. Первый компонент любой вакцины необходимо было ввести до 7 августа, второй - до 1 сентября. При этом самого работодателя, если на предприятии привито менее 60% сотрудников, ждет административное наказание.

Как рассказала одна из подписавших иск, ее обязали привиться под угрозой отстранения от работы. «Но я не хочу этого делать, и это мой выбор. Я не уверена в безопасности вакцин, в их эффективности. С результатами исследований я также не ознакомлена. Да и мой профиль деятельности в компании не предусматривает тесных контактов с людьми. Следовательно, риска заражения также нет. У меня должен быть выбор!» - цитирует слова женщины издание 63.ru.

Также женщина отметила, что постановление Роспотребнадзора ограничивает ее права и высказала опасения, что даже при собеседовании на новое место у нее могут потребовать справку о вакцинации.

Среди обратившихся в суд также есть работники РЖД, самарского метрополитена и поликлиник.

Напомним, что ранее депутат губернской думы Михаил Матвеев обращался в прокуратуру региона. В частности, он просил главу ведомства Сергея Берижицкого проверить законность отстранения от работы не привившихся граждан. По словам политика, вакцинацию просят сделать даже тех, кто уже переболел и имеет антитела. Прокуратура о результатах проверки пока не объявила.