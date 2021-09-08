Суд в Самаре принял коллективный иск жителей против обязательной вакцинации

Светлана Архипова

75 жителей Самары решили обжаловать в суде решение главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации от коронавируса и подали коллективный иск. Октябрьский районный суд Самары принял его к рассмотрению.

Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова подписала постановление о проведении прививочной кампании от коронавируса для определенных групп работников. За отказ работодатель может отстранить от работы. Первый компонент любой вакцины необходимо было ввести до 7 августа, второй - до 1 сентября. При этом самого работодателя, если на предприятии привито менее 60% сотрудников, ждет административное наказание.

Как рассказала одна из подписавших иск, ее обязали привиться под угрозой отстранения от работы. «Но я не хочу этого делать, и это мой выбор. Я не уверена в безопасности вакцин, в их эффективности. С результатами исследований я также не ознакомлена. Да и мой профиль деятельности в компании не предусматривает тесных контактов с людьми. Следовательно, риска заражения также нет. У меня должен быть выбор!» - цитирует слова женщины издание 63.ru.

Также женщина отметила, что постановление Роспотребнадзора ограничивает ее права и высказала опасения, что даже при собеседовании на новое место у нее могут потребовать справку о вакцинации.

Среди обратившихся в суд также есть работники РЖД, самарского метрополитена и поликлиник.

Напомним, что ранее депутат губернской думы Михаил Матвеев обращался в прокуратуру региона. В частности, он просил главу ведомства Сергея Берижицкого проверить законность отстранения от работы не привившихся граждан. По словам политика, вакцинацию просят сделать даже тех, кто уже переболел и имеет антитела. Прокуратура о результатах проверки пока не объявила.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.09.2021, 15:30
    Гость: На выборах решить проблему легче будет:

    Лишите ПЖВ бессменной власти, люди!
    Всего вам следует с дивана только встать
    И 19-го проголосовать!

  3. 08.09.2021, 15:02
    Гость: Житель северной части Подмосковья

    Молодцы люди (имею в виду обратившихся в суд). Желаю удачи!

  4. 08.09.2021, 14:37
    Гость: Так это он

    на публику так говорит, а втихаря заставляет делать наоборот. Это уже не один раз - говорит одно, а потом делает противоположное. Статья 159 УК РФ это называется.

  5. 08.09.2021, 14:24
    Гость: g

    роспотребнадзор - это современная вчк рф.
    так же как вчк имеет абсолютные полномочия во ВСЕХ сферах жизни в рф и абсолютно бесконтрольна и неподсудна.
    так же как вчк, роспотрбнадзор проводит в рф политику Зарубежных хозяев.

Все комментарии (8)
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