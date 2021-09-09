Песков назвал «кощунственными измышлениями» версии гибели главы МЧС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "кощунственными измышлениями" альтернативные версии гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Он подчеркнул, что Кремлю "абсолютно понятны" обстоятельства трагедии.

"Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное - это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", - цитирует Пескова ТАСС.

Он не стал отвечать на уточняющий вопрос, произошла ли трагедия в ходе ведомственных учений. "Вчера все было сказано", - указал представитель Кремля.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября. По официальной версии, генерал армии разбился о камни, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, снимавшего документальный фильм. Изначально МЧС сообщило, что министр сорвался со скалы во время межведомственных учений в Норильске.

Но СМИ утверждают, что трагедия произошла во время туристической поездки у водопада Китабо-Орон в охраняемой части заповедника на плато Путорана. Это в 120 километрах от Норильска. Ряд изданий сообщили, что не Зиничев пытался спасти Мельника, а наоборот, кинорежиссер Мельник спасал поскользнувшегося министра, пишет Znak.com. Мельник тоже погиб.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ так описывает события со ссылкой на осведомленный источник: "В роковое утро после учений вертолет привез топов чрезвычайного ведомства к одному из самых красивых мест плато Путоран. Высота водопада Китабо-Орон, расположенного на охраняемой территории заповедника, составляет 27 метров... Опытные спасатели говорят, что на водопады реки Иркингды без снаряжения, хотя бы без надежной обуви и палок, лучше не подниматься. В результате на вершине события развивались быстро. Зиничев вместе с Мельником подошли к обрыву, один оступился, потерял равновесие, другой попытался схватить его за одежду, но тоже не удержался на мокрых камнях. Мужчины одновременно упали с высоты 7-8-этажного дома".

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники Следственного комитета. Охранникам и помощникам Евгения Зиничева может грозить уголовное дело о халатности. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.09.2021, 21:54
    Гость: Ник

    Получается погибли по глупости ради эффектного кадра снимаемого фильма забыв про осторожность и технику безопасности подойдя к краю опасной скалы.

  3. 09.09.2021, 21:23
    Гость: stalker

    Я не стану говорить каким он был человеком. О его личностных качествах пусть судят знавшие его люди. Что же до профессионализма, то почему то сразу вспоминаются горящие леса в России. Вспоминаются наши самолёты, которые тушат леса не у нас, а в Турции и Греции. Вспоминаются нищенские зарплаты спасателей МЧС России, ржавые пожарные машины, прохудившиеся пожарные рукава, отсутствие постов МЧС во многих населенных пунктах и так далее. Так в чем здесь профессионализм ? И весь этот бардак мы наблюдаем после его гибели. В качестве наследия его деятельности.

Все комментарии (22)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Как выбрать лучший телевизор по цене и качеству?
Скорый «Кишлак-Россия»: мигрантов из Узбекистана будут завозить поездами
Скорый «Кишлак-Россия»: мигрантов из Узбекистана будут завозить поездами
Хабиб Нурмагомедов заявил, что Дагестан «кормит» электроэнергией Россию
Сергей Шойгу
Шойгу рассказал, где будут построены новые города в Сибири
Избранное
Молчание – золото, или Бессмысленная и беспощадная разборка по-русски
Дмитрий Медведев объявил войну многопартийным «живопыркам»
Правозащитники предлагают отстреливать «антимасочников»
Этно-исторические и социально-психологические предпосылки кризиса в Белоруссии
«Крематорий», 20 марта, ДК. им Горбунова
Интернет дороже родителей: детям предложили ограничить доступ к соцсетям
Вячеслав Рудников: «Московский судья Евгений Пахомов вольно или невольно сыграл решающую роль в хищении группой Александра Клячина активов стоимостью почти 3 миллиарда рублей». Подробная схема
«Не допустить праздник любыми методами»: под предлогом ковидных ограничений силовики прессуют конкурентов «едросов»
«Работать больше — оплата ниже»: к чему ведет передача скорой помощи в частные руки
Внутренний баланс. Научитесь принимать себя
Blues Bastards, 2 мая, «Мумий Тролль Music Bar»