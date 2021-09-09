Песков назвал «кощунственными измышлениями» версии гибели главы МЧС

17:22 9.09.2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "кощунственными измышлениями" альтернативные версии гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Он подчеркнул, что Кремлю "абсолютно понятны" обстоятельства трагедии.

"Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное - это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", - цитирует Пескова ТАСС.

Он не стал отвечать на уточняющий вопрос, произошла ли трагедия в ходе ведомственных учений. "Вчера все было сказано", - указал представитель Кремля.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября. По официальной версии, генерал армии разбился о камни, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, снимавшего документальный фильм. Изначально МЧС сообщило, что министр сорвался со скалы во время межведомственных учений в Норильске.

Но СМИ утверждают, что трагедия произошла во время туристической поездки у водопада Китабо-Орон в охраняемой части заповедника на плато Путорана. Это в 120 километрах от Норильска. Ряд изданий сообщили, что не Зиничев пытался спасти Мельника, а наоборот, кинорежиссер Мельник спасал поскользнувшегося министра, пишет Znak.com. Мельник тоже погиб.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ так описывает события со ссылкой на осведомленный источник: "В роковое утро после учений вертолет привез топов чрезвычайного ведомства к одному из самых красивых мест плато Путоран. Высота водопада Китабо-Орон, расположенного на охраняемой территории заповедника, составляет 27 метров... Опытные спасатели говорят, что на водопады реки Иркингды без снаряжения, хотя бы без надежной обуви и палок, лучше не подниматься. В результате на вершине события развивались быстро. Зиничев вместе с Мельником подошли к обрыву, один оступился, потерял равновесие, другой попытался схватить его за одежду, но тоже не удержался на мокрых камнях. Мужчины одновременно упали с высоты 7-8-этажного дома".

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники Следственного комитета. Охранникам и помощникам Евгения Зиничева может грозить уголовное дело о халатности.