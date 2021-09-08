Появились подробности гибели главы МЧС Евгения Зиничева

16:47 8.09.2021

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Съемки были во время учений для учебного фильма МЧС. Сотрудник съемочной группы также погиб, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МЧС.

Глава МЧС погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника, обладателя премии «Ника», члена гильдии кинорежиссеров России, сообщает Телеграм-канал 112. В Норильске он снимал документальный фильм про развитие Арктики и Северного морского пути. Когда он сорвался в воду, Зиничев попытался его спасти, но разбился о камень. Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу №1 Норильска, но довезти не смогли. Глава МЧС и оператор скончались в пути.

Александр Мельник

Инцидент произошел на водопаде Китабо-Орон, который расположен на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника. Около пяти часов утра министр вылетел из Норильска на вертолете, а около семи утра погиб.

8 сентября стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске.

Телеграм-канал Москва 24 опубликовал одни из последних кадров с погибшим главой МЧС.

Временно исполнять обязанности министра будет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.

Евгению Зиничеву было 55 лет. В мае 2018 года он возглавил МЧС, вошел в правительство Дмитрия Медведева и состав Совета безопасности.