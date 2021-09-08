Появились подробности гибели главы МЧС Евгения Зиничева
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Съемки были во время учений для учебного фильма МЧС. Сотрудник съемочной группы также погиб, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МЧС.
Глава МЧС погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника, обладателя премии «Ника», члена гильдии кинорежиссеров России, сообщает Телеграм-канал 112. В Норильске он снимал документальный фильм про развитие Арктики и Северного морского пути. Когда он сорвался в воду, Зиничев попытался его спасти, но разбился о камень. Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу №1 Норильска, но довезти не смогли. Глава МЧС и оператор скончались в пути.
Александр Мельник
Инцидент произошел на водопаде Китабо-Орон, который расположен на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника. Около пяти часов утра министр вылетел из Норильска на вертолете, а около семи утра погиб.
8 сентября стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске.
Телеграм-канал Москва 24 опубликовал одни из последних кадров с погибшим главой МЧС.
Временно исполнять обязанности министра будет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.
Евгению Зиничеву было 55 лет. В мае 2018 года он возглавил МЧС, вошел в правительство Дмитрия Медведева и состав Совета безопасности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какая-то мутная история с этой гибелью одного из возможных преемников ВВП?! То ли внешние "игроки", то ли внутренние?!
А так, глупейшая ситуация, как её постфактум ни "преукрашивай"-министр МЧС "учебно" оказался жертвой несчастного случая, который развивался( от предпосылки к "завершению") непосредственно рядом с ним( на расстоянии вытянутой руки)!!!
И этот, априори-"высокий профессионал( "эффективный менеджер" в погонах)", оказался настолько непрофессионален, что не заметил "предпосылок" и не предупредил этого "развития несчастного случая" даже в своём окружении??!
С этими "учебными съёмками"( с "классическим" примером-чем грозит "селфи на фоне обрыва", ведь часто так бывает, что увлёкшийся фотограф-"режиссёр постановки" неосмотрительно пятится в поисках "эффектного кадра" или просит позирующего отступить ближе к краю и "вуа ля"...) высших чинов МЧС глупым позёрством отдаёт за версту!!!
Опытный заводской мастер или прораб, в гораздо более сложной производственной обстановке, на своём участке сразу видит предпосылку к чрезвычайному происшествию и предупреждает её, а этот "гофмаршал чрезвычайных ситуаций", даже в простой обстановке "учебной экскурсии" на природе, таких предпосылок не заметил, не спрогнозировал и сам оказался "в гуще несчастного случая"! Профессионален ли был( ведь азы механики горных пород д.б. знать по своей должности!) и чему мог научить подопечных?!
А так, по-человечески жаль и его, и незадачливого "известного( в очень узких кругах?!) режиссёра"...
Когда писал свой пост, Вашего ещё не видел. Получилось, что повторил. Но написанное нами - это же очевидно. Если бы погиб только оператор, министр, если имел офицерскую честь, должен был уйти в отставку. Что, кто-то верит, что он так и поступил бы? Вот, то-то и оно.
А где Бастрыкин? А где уголовное дело о нарушений правил ТБ? Это не героизм, а обыкновеное головотяпство
Это всё неудачная постановка для селфи. Мне точно, одна сволочь говорила. Зуб давала. Но я не взял, как будучи порядочным.А может я сам придумал.
Это же надо же! Какой так вот умный нарисовался. Так вот такие знают всё. Как страховаться на обрыве (документы, в основном) и что должен делать и не делать профессиональный спасатель, руководитель Ведомства. Вот был демократ во главе Московской милиции во время Катастрофы. Если не ошибаюсь, Мурашов звали.Сразу овладел белым БМВ и деятельно распоряжался, пока свои же не поперли. В Москве в своё время была своя Служба Спасения. я был по службе знаком с её начальником, Шабановым. И я уверен ,он поступил бы также. Кстати, полагаю , что и Шойгу не побежал бы отдавать команды в служебный автомобиль.Я заметил, что стоит произойти тяжёлому событию-сразу выползают земляные черви и начинают направлять. ,,Я бы на их (его) месте... Я бы велел..., Неужели нельзя было?..., Каждому ясно, что...виноват сами знаете кто..." Всем привет и досвидание.