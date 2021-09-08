Появились подробности гибели главы МЧС Евгения Зиничева

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Съемки были во время учений для учебного фильма МЧС. Сотрудник съемочной группы также погиб, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МЧС. 

Глава МЧС погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника, обладателя премии «Ника», члена гильдии кинорежиссеров России, сообщает Телеграм-канал 112. В Норильске он снимал документальный фильм про развитие Арктики и Северного морского пути. Когда он сорвался в воду, Зиничев попытался его спасти, но разбился о камень. Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу №1 Норильска, но довезти не смогли. Глава МЧС и оператор скончались в пути.

Александр Мельник

Инцидент произошел на водопаде Китабо-Орон, который расположен на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника. Около пяти часов утра министр вылетел из Норильска на вертолете, а около семи утра погиб.

8 сентября стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске.

Телеграм-канал Москва 24 опубликовал одни из последних кадров с погибшим главой МЧС.

Временно исполнять обязанности министра будет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.

Евгению Зиничеву было 55 лет. В мае 2018 года он возглавил МЧС, вошел в правительство Дмитрия Медведева и состав Совета безопасности.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.09.2021, 03:25
    Гость: Цинобер

    Какая-то мутная история с этой гибелью одного из возможных преемников ВВП?! То ли внешние "игроки", то ли внутренние?!
    А так, глупейшая ситуация, как её постфактум ни "преукрашивай"-министр МЧС "учебно" оказался жертвой несчастного случая, который развивался( от предпосылки к "завершению") непосредственно рядом с ним( на расстоянии вытянутой руки)!!!
    И этот, априори-"высокий профессионал( "эффективный менеджер" в погонах)", оказался настолько непрофессионален, что не заметил "предпосылок" и не предупредил этого "развития несчастного случая" даже в своём окружении??!
    С этими "учебными съёмками"( с "классическим" примером-чем грозит "селфи на фоне обрыва", ведь часто так бывает, что увлёкшийся фотограф-"режиссёр постановки" неосмотрительно пятится в поисках "эффектного кадра" или просит позирующего отступить ближе к краю и "вуа ля"...) высших чинов МЧС глупым позёрством отдаёт за версту!!!
    Опытный заводской мастер или прораб, в гораздо более сложной производственной обстановке, на своём участке сразу видит предпосылку к чрезвычайному происшествию и предупреждает её, а этот "гофмаршал чрезвычайных ситуаций", даже в простой обстановке "учебной экскурсии" на природе, таких предпосылок не заметил, не спрогнозировал и сам оказался "в гуще несчастного случая"! Профессионален ли был( ведь азы механики горных пород д.б. знать по своей должности!) и чему мог научить подопечных?!
    А так, по-человечески жаль и его, и незадачливого "известного( в очень узких кругах?!) режиссёра"...

  2. 09.09.2021, 03:08
    Гость: такиминадо

    Когда писал свой пост, Вашего ещё не видел. Получилось, что повторил. Но написанное нами - это же очевидно. Если бы погиб только оператор, министр, если имел офицерскую честь, должен был уйти в отставку. Что, кто-то верит, что он так и поступил бы? Вот, то-то и оно.

  3. 09.09.2021, 00:43
    Гость: Зуфер

    А где Бастрыкин? А где уголовное дело о нарушений правил ТБ? Это не героизм, а обыкновеное головотяпство

  4. 09.09.2021, 00:04
    Гость: Новейшие сведения

    Это всё неудачная постановка для селфи. Мне точно, одна сволочь говорила. Зуб давала. Но я не взял, как будучи порядочным.А может я сам придумал.

  5. 09.09.2021, 00:00
    Гость: Ни кола й ни двора

    Это же надо же! Какой так вот умный нарисовался. Так вот такие знают всё. Как страховаться на обрыве (документы, в основном) и что должен делать и не делать профессиональный спасатель, руководитель Ведомства. Вот был демократ во главе Московской милиции во время Катастрофы. Если не ошибаюсь, Мурашов звали.Сразу овладел белым БМВ и деятельно распоряжался, пока свои же не поперли. В Москве в своё время была своя Служба Спасения. я был по службе знаком с её начальником, Шабановым. И я уверен ,он поступил бы также. Кстати, полагаю , что и Шойгу не побежал бы отдавать команды в служебный автомобиль.Я заметил, что стоит произойти тяжёлому событию-сразу выползают земляные черви и начинают направлять. ,,Я бы на их (его) месте... Я бы велел..., Неужели нельзя было?..., Каждому ясно, что...виноват сами знаете кто..." Всем привет и досвидание.

Все комментарии (23)
Выбор читателей
Угроза смерти на двух колесах: инциденты с участием электросамокатчиков стремительно растут
© KM.RU, Алексей Белкин
Как выбрать лучший телевизор по цене и качеству?
Скорый «Кишлак-Россия»: мигрантов из Узбекистана будут завозить поездами
Скорый «Кишлак-Россия»: мигрантов из Узбекистана будут завозить поездами
Хабиб Нурмагомедов заявил, что Дагестан «кормит» электроэнергией Россию
Избранное
Столетний конфликт: Карабахский вопрос – это не вопрос отношения двух республик СССР
Как лучше хранить искусственные цветы
«Гестапо получилось»: ОМОН жестко подавил сопротивление рестораторов в Питере
Дельфин, 11 сентября, Gipsy
Воспитание собак
«Пришли какие-то негодяи забрать землю»: владелец самостороя в Сочи застрелил двух приставов
«Край наглости»: приписки врачами услуг — контрольный выстрел в бесплатную медицину
Гражданское общество – спекуляции и реальность
«Не брат ты мне»: что не так с историей культового российского фильма на Netflix и бандеровцами
Не говори по-русски или умри? Как аукается в Киргизии распад СССР
Бич современного поколения: авитоминоз