Россия нарастила импорт рыбы и пальмового масла

14:00 10.09.2021

По итогам января-июля 2021 года импорт в Россию рыбы составил 231,4 тыс. тонн, что на 17,5% больше показателя аналогичного периода 2020 года. В денежном выражении поставки рыбы в Россию увеличились за аналогичный период до $699,5 млн (на 22%).

Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Также ФТС отметила рост импорта пальмового масла (+10,5% в годовом сопоставлении, до 629,4 тыс. тонн). В денежном выражении рост составил 59,9% (до $683 млн). Аналогично вырос и импорт растительного масла - на 30,9% до 0,8 тыс. тонн (до $1,1 млн, +53,7%).

При этом ведомство отмечает, что основой российского экспорта в январе-июле 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары (удельный вес в товарной структуре экспорта составил 51,7%). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился в отчетном периоде на машины и оборудование - 49,6% (годом ранее - 46,3%).