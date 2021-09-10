Россия нарастила импорт рыбы и пальмового масла
По итогам января-июля 2021 года импорт в Россию рыбы составил 231,4 тыс. тонн, что на 17,5% больше показателя аналогичного периода 2020 года. В денежном выражении поставки рыбы в Россию увеличились за аналогичный период до $699,5 млн (на 22%).
Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Также ФТС отметила рост импорта пальмового масла (+10,5% в годовом сопоставлении, до 629,4 тыс. тонн). В денежном выражении рост составил 59,9% (до $683 млн). Аналогично вырос и импорт растительного масла - на 30,9% до 0,8 тыс. тонн (до $1,1 млн, +53,7%).
При этом ведомство отмечает, что основой российского экспорта в январе-июле 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары (удельный вес в товарной структуре экспорта составил 51,7%). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился в отчетном периоде на машины и оборудование - 49,6% (годом ранее - 46,3%).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Еще одно доказательство враждебности к России и ее народу власти РФ, которую интересуют только деньги для своего круга.
Только факты.
Вес ЕС ввозит 4 миллиона тонн пальмового масла. Больше 65% этого масла идёт на производство энергии (57% на производство биодизель). Часть идёт в косметику. И только очень маленькая часть в пищевую промышленность, да и то высшего качества.
В ЕС 500 миллионов жителей. Если взять что в пищу идёт 10% пальмы - это значит 400.000 тонн на 400-500 миллионов жителей в это значит, что на 1 жителя ЕС приходится в год 0,8 кг этого масла.
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Россия ввозит 1.000.000 тонн пальмового масла и ВСЁ это масло идёт только в пищевую промышленность и получается 8 кг этого масла на душу населения.
Тем кто это масло пальмовое сплавляет надо прописывать касторку
в Египте стане правит российская власть то и песок начнут закупать дорогие египтяне
Особенно смешно слышать про импорт рыбы, которую наши же рыбаки за границу везут, а потом мы ее в расфасованным и слегла переработанном виде из того же Китая ввозим. Я это не про происки рыбаков, а про нашу никчемную власть, которая за столько лет не создала условия для ввоза в страну, переработки и реализации морепродуктов. Ничтожества.