В Госдуму внесут законопроект о пожизненном заключении для педофилов

Общество не в курсе, что так называемая педофилия давно используется силовыми структурами в качестве рычага воздействия на неугодных граждан. Ещё с 1970-х годов, когда меня записали в грязные антисоветчики, из меня пытались сделать поочередно: вора, предателя, шпиона и т.д. Но все попытки провалились, и тогда в ход пошёл приём под названием «педофил», о чём я и не подозревал. Как? Очень просто. Вот вы, приходите по приглашению к знакомым, где много гостей. Рядом с вами усаживают малолетнюю дочь хозяйки. И после 3-4 тоста хозяйка вам говорит, посмотри, мол, какая невеста для тебя растёт. Всем весело, и вам в том числе. Поле очередных тостов хозяйка предлагает дочери поцеловать в щёку «будущего мужа». И снова раздаётся дружный хохот. Через год-другой вас опять приглашают в гости, говоря, что «будут все наши». Но когда вы приходите, вы никого не застаёте, кроме хозяев, которые срочно выскакивают «на минутку за хлебом». Вы остаётесь наедине с той самой «невестой», и тут же раздаётся дверной звонок. Юная хозяйка идёт открывать, и на пороге появляется лейтенант милиции, который просит подойти «кого-нибудь из взрослых». Вы выходите и видите мента с улыбкой от уха до уха. Он просит уже не кого-нибудь, а отца семейства. Вы предлагаете ему пройти в квартиру и подождать ту самую минутку, но он отказывается и уходит. Всё! Вас «застукали» наедине с несовершеннолетним ребёнком… С тех пор может пройти хоть 50, хоть 100 лет, но вы навсегда будете в картотеке «педофилов».