В Госдуму внесут законопроект о пожизненном заключении для педофилов
«Единая Россия» намерена внести в Госдуму законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.
Как сообщается в телеграм-канале партии, пожизненное заключение будет грозить педофилам за насилие над двумя и более несовершеннолетними.
«Согласно изменениям, предлагается установить максимальное – пожизненное – наказание для любого педофила, когда преступление сопряжено с тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более детей, или за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ответственность за эти преступления будет наступать с 18 лет. Также партия приступает к подготовке закона о постоянном контроле за вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение», - говорится в сообщении..
Комментарии читателей Оставить комментарий
Педофилы - это нелюди и на них не должны распространяться человеческие законы, их надо сразу уничтожать.
Барская дума должна понимать, что вести следственные действия, судить с адвокатом, содержать в камере такого нелюдя стоит громадных денег, отнятых у детей и нищих пенсионеров. Кроме того на этом кормится и содержится не менее сотни чиновников вместе с депутатами гос. думы.
А на фига мы должны кормить этих уродов, всех в расход вместе с их крышей...)))
Педофильское лобби будет категорически против
Страшно думать, что рядом с нами,с нашим домовым пространством живут и постоянно - пусть и в гораздо худших условиях чем мы - самые грязные ублюдки рода челочеческого, добавляя тем самым к общему скотству нашей нынешней жизни еще и своё существование.
Общество не в курсе, что так называемая педофилия давно используется силовыми структурами в качестве рычага воздействия на неугодных граждан. Ещё с 1970-х годов, когда меня записали в грязные антисоветчики, из меня пытались сделать поочередно: вора, предателя, шпиона и т.д. Но все попытки провалились, и тогда в ход пошёл приём под названием «педофил», о чём я и не подозревал. Как? Очень просто. Вот вы, приходите по приглашению к знакомым, где много гостей. Рядом с вами усаживают малолетнюю дочь хозяйки. И после 3-4 тоста хозяйка вам говорит, посмотри, мол, какая невеста для тебя растёт. Всем весело, и вам в том числе. Поле очередных тостов хозяйка предлагает дочери поцеловать в щёку «будущего мужа». И снова раздаётся дружный хохот. Через год-другой вас опять приглашают в гости, говоря, что «будут все наши». Но когда вы приходите, вы никого не застаёте, кроме хозяев, которые срочно выскакивают «на минутку за хлебом». Вы остаётесь наедине с той самой «невестой», и тут же раздаётся дверной звонок. Юная хозяйка идёт открывать, и на пороге появляется лейтенант милиции, который просит подойти «кого-нибудь из взрослых». Вы выходите и видите мента с улыбкой от уха до уха. Он просит уже не кого-нибудь, а отца семейства. Вы предлагаете ему пройти в квартиру и подождать ту самую минутку, но он отказывается и уходит. Всё! Вас «застукали» наедине с несовершеннолетним ребёнком… С тех пор может пройти хоть 50, хоть 100 лет, но вы навсегда будете в картотеке «педофилов».