В Иркутской области нашли черный ящик совершившего жесткую посадку L-410
В Иркутской области обнаружен один из черных ящиков самолета L-410, совершившего жесткую посадку в минувшее воскресенье, 12 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Самолет L-410 авиакомпании "Сила" выполнявший рейс из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге, приземлившись в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения.
В результате инцидента погибли четыре человека: член экипажа и три пассажира. Пострадали 12 человек, их доставили в медучреждение поселка Казачинское. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в ближайшее время их доставят бортом санавиации в Иркутск.
Семьям погибших и пострадавших выплатят по одному миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — 500 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести — по 250 тысяч рублей, в легкой — по 100 тысяч рублей.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Самолетопад продолжается.Остается езда на оленях и передвижение на лодках по рекам.
Нужна альтернатива авиации. Может дирижабли какие-нибудь
И все же. Машина то хорошая. При жёсткой посадке относительно небольшие жертвы. Видимо альтернативы нет на ближайшее время.
Расстояние Иркутск Казачинское по трассе составляет 1231 км, а по прямой - 922 км
Доброе утро ,Россия!"Эхфективное" руководство "знатока истории" и "интегратора",ещё долго будет "проявлятся" в пожарах,наводнениях,авариях и катастрофах!Потому как, он и подельники давно "набили мошну" и "забили" на ВСЁ,включая авиационную промышленность,как гражданского,так и военнного сектора!Мерзавцы и подонки,регулярно лезущие во власть ,при нашем "бараньем" попустительстве!Поделом!