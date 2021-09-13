В Иркутской области нашли черный ящик совершившего жесткую посадку L-410

08:00 13.09.2021

В Иркутской области обнаружен один из черных ящиков самолета L-410, совершившего жесткую посадку в минувшее воскресенье, 12 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет L-410 авиакомпании "Сила" выполнявший рейс из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге, приземлившись в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения.

В результате инцидента погибли четыре человека: член экипажа и три пассажира. Пострадали 12 человек, их доставили в медучреждение поселка Казачинское. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в ближайшее время их доставят бортом санавиации в Иркутск.

Семьям погибших и пострадавших выплатят по одному миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — 500 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести — по 250 тысяч рублей, в легкой — по 100 тысяч рублей.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.