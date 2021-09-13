Путин заявил, что может уйти на карантин

15:41 13.09.2021

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности того, что ему придется уйти на карантин.

По его словам, в его окружении есть проблемы с заболеваемостью COVID-19.

«У нас, к сожалению, тоже сейчас, врачи изучают, даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом», - сказал глава государства.

«Мне самому скоро на карантин придется, очень много людей болеют», - цитирует ТАСС слова президента.

Напомним, Путин привился от коронавируса весной текущего года. Первую прививку он сделал в марте, вторую - в апреле. Во время прямой линии в июне он рассказал, что вакцинировался «Спутником V».