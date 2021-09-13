Путин заявил, что может уйти на карантин
Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности того, что ему придется уйти на карантин.
По его словам, в его окружении есть проблемы с заболеваемостью COVID-19.
«У нас, к сожалению, тоже сейчас, врачи изучают, даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом», - сказал глава государства.
«Мне самому скоро на карантин придется, очень много людей болеют», - цитирует ТАСС слова президента.
Напомним, Путин привился от коронавируса весной текущего года. Первую прививку он сделал в марте, вторую - в апреле. Во время прямой линии в июне он рассказал, что вакцинировался «Спутником V».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ещё с середины августа было очевидно, что намечается крупнейшая ковид-истерия "на после выборов". Вообще после выборов закручивают гайки, требуют от народа "туже затянуть пояса", делают повышения пенсионного возраста. Вот и сейчас президент готовит граждан: "Скоро на карантин". Типа своим примером. Но по моему давно ясно что "новая волна" заланирована "на после выборов" и ясно это уже месяца два. Не случайно Мурашко уже подготовил все документы о новых принудительных мерах по новой волне принудительной вакцинации. И Собянин только из за выборов ослабил временно свои антиконституционные указявки по QR кодам и ковид паспортизации. Временно. После выборов руки чиновников будут развязаны. А прививки навязаны, впрочем сами по себе прививки это только предлог - а цель это ограничение прав и свобод. Прежде всего через навязывание QR кодов и ковид-паспартов. Цель - делить
на лояльных, на всё согласных (этим будут "дарованы" дополнительные права - от походов в кафе и клубы, до поездок за границу) и не согласных - этих будут явно дискриминировать, никуда не пускать и гнобить до тех пор, пока не подсадят на иглу и QR код. Президент сказал: "Скоро на карантин". - Кто бы сомневался?
Один только Ковид в полной растерянност: - Шо, - опять я виноват???
Опять врёт. Потому, что:
1. не врать не может.
2. кого-то зацепит подобное. Мол, надо же, такой же, как мы. Свой в доску.
3. кто ж ему даст уйти куда-то? Кураторам, перед выборами, он просто необходим в каждом утюге каждый день, а то неблагодарный народишко начнёт на что-нибудь другое внимание своё обращать, забывать начнут, как Медведева,- память-то короткая,- а это- низзя!
4. сам не высидит долго. Запущенная форма нарциссизма потребует являть публике свой очень народный профиль и не менее посконный анфас как можно чаще.
5. ну и деньги раздавать. "еслинеонтокто"? Не бояре же, которые все, как один, плохие?. Только сам. Всё сам.
В бункер уйдёт,чтобы Зелёный клоун не приставал,-"давай встретимся,давай поговорим". Надоел уже.
Думаете поможет,если что? Как говаривал Кисель- "не думаю".
там наушник в ушко шепчет,что сказать надо.