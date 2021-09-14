«Просвещение» разберется с учебником со ссылкой на сайт для взрослых

08:45 14.09.2021

Издательство «Просвещение» начало проверку содержания учебника по английскому языку, после того, как там была обнаружена ссылка на сайт для взрослых, пишет РБК со ссылкой на представителя издательства.

Скандал с запрещенной ссылкой разразился после материала, опубликованного санкт-петербургским изданием «Фонтанка», которое также приложило фото страницы с этой ссылкой (изображение отретушировано, ссылка замазана). В материале говорится, что данная ссылка присутствует в учебниках по английскому языку Spotlight 2021, 2014 и 2008 годов выпуска для шестых классов.

В самом издательстве отмечают, что учебник неоднократно проходил государственную экспертизу и экспертизы негосударственных организаций.

«Издательством «Просвещение» на основании мониторинга родительских сообществ в социальных сетях начата проверка содержания одного из учебно-методических комплектов по иностранному языку. В ближайшее время издательство объявит о формате и механизмах обмена указанного учебника», — отметили в «Просвещении», добавив, что издательство готово заменить бесплатно учебники на новые.

Издательство также обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать сайт, на который ведет ссылка из учебника.