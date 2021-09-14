«Просвещение» разберется с учебником со ссылкой на сайт для взрослых

Издательство «Просвещение» начало проверку содержания учебника по английскому языку, после того, как там была обнаружена ссылка на сайт для взрослых, пишет РБК со ссылкой на представителя издательства.

Скандал с запрещенной ссылкой разразился после материала, опубликованного санкт-петербургским изданием «Фонтанка», которое также приложило фото страницы с этой ссылкой (изображение отретушировано, ссылка замазана). В материале говорится, что данная ссылка присутствует в учебниках по английскому языку Spotlight 2021, 2014 и 2008 годов выпуска для шестых классов. 

В самом издательстве отмечают, что учебник неоднократно проходил государственную экспертизу и экспертизы негосударственных организаций. 

«Издательством «Просвещение» на основании мониторинга родительских сообществ в социальных сетях начата проверка содержания одного из учебно-методических комплектов по иностранному языку. В ближайшее время издательство объявит о формате и механизмах обмена указанного учебника», — отметили в «Просвещении», добавив, что издательство готово заменить бесплатно учебники на новые. 

Издательство также обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать сайт, на который ведет ссылка из учебника.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.09.2021, 11:53
    Гость: личный опыт

    "В самом издательстве отмечают, что учебник неоднократно проходил государственную экспертизу и экспертизы негосударственных организаций."
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    Государственных чиновников, подписавших результаты экспертизы уволить, с негосударственных организаций взыскать деньги, уплаченные за экспертизу с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами.

  2. 14.09.2021, 10:46
    Гость: что значит разбираться?

    Все учебники изъять из обращения и срочно.выпустить нормальные.проследить за этим и раздать бесплатно,потому.что уже было заплачено.

  4. 14.09.2021, 09:46
    Гость: ма

    Позор разработчикам, не пишут сами учебники, копипастом занимаются. Те п.. с сайта еще и претензии относительно нелегального копирования могут предъявить.
    Бизьнэсс отмывка бюджетных денег... Понимаете да? какая создана вирусная система в образовании, управлении, медицине и всех сферах

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