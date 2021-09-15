Песков исключил возможность повторного локдауна осенью
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких новых ограничительных мер и локдауна в России из-за ситуации с коронавирусом осенью вводиться не будет.
«Об этом речи не идёт, такого нет вообще вопроса сейчас», - цитирует «КП» слова Пескова.
Он также напомнил, что существует очень широкий диапазон мнений, некоторые вирусологи «постоянно ждут новой волны, какие-то говорят: она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не будет повторяться».
Кроме того Песков рассказал и о самоизоляции Владимира Путина и отметил, что не знает, сколько президент РФ пробудет на карантине. При этом он отметил, что данная ситуация никак не отразится на его рабочем графике.
Комментарии читателей Оставить комментарий
столько изжоги нажрались?
Песков, твой начальник на изоляции. В окружении твоего начальника - заразившиеся. Весь прошлый год вы прицепляли к засаленным лацканам пиджаков какую-то пластиковую хрень, спасающая от всех болезней, кроме деменции, болезни Паркинсона и клептомании.
И после этого, этот недоделанный вирусолог исключает какие-то возможности...
странное заболевание -имунную не убивает но мрут как при спиде от сопуствующих болезней.
да,многовато стало ДСП,помолчал бы .нам его спичи ни к чему,да и ВВПшные тоже.устал народ от бла-бла.
Фаворит президнта типа Потемкина при дворе, для проведения разных грязных тайных операций где президенту не следует светится, встречи с мафиози предачи-приема денег от них, проведение шлюх в покои шефа, заказные убийства не угодных и прочие дворцовые дела.