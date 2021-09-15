Песков исключил возможность повторного локдауна осенью

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких новых ограничительных мер и локдауна в России из-за ситуации с коронавирусом осенью вводиться не будет.

«Об этом речи не идёт, такого нет вообще вопроса сейчас», - цитирует «КП» слова Пескова.

Он также напомнил, что существует очень широкий диапазон мнений, некоторые вирусологи «постоянно ждут новой волны, какие-то говорят: она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не будет повторяться».

Кроме того Песков рассказал и о самоизоляции Владимира Путина и отметил, что не знает, сколько президент РФ пробудет на карантине. При этом он отметил, что данная ситуация никак не отразится на его рабочем графике.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.09.2021, 21:59
    Гость: Говорящая голова

    Песков, твой начальник на изоляции. В окружении твоего начальника - заразившиеся. Весь прошлый год вы прицепляли к засаленным лацканам пиджаков какую-то пластиковую хрень, спасающая от всех болезней, кроме деменции, болезни Паркинсона и клептомании.

    И после этого, этот недоделанный вирусолог исключает какие-то возможности...

  3. 15.09.2021, 21:20
    Гость: мичятм

    странное заболевание -имунную не убивает но мрут как при спиде от сопуствующих болезней.

  4. 15.09.2021, 21:01
    Гость: алк-у 50

    да,многовато стало ДСП,помолчал бы .нам его спичи ни к чему,да и ВВПшные тоже.устал народ от бла-бла.

  5. 15.09.2021, 18:12
    Гость: 2021

    Фаворит президнта типа Потемкина при дворе, для проведения разных грязных тайных операций где президенту не следует светится, встречи с мафиози предачи-приема денег от них, проведение шлюх в покои шефа, заказные убийства не угодных и прочие дворцовые дела.

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