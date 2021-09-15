Песков исключил возможность повторного локдауна осенью

15:58 15.09.2021

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких новых ограничительных мер и локдауна в России из-за ситуации с коронавирусом осенью вводиться не будет.

«Об этом речи не идёт, такого нет вообще вопроса сейчас», - цитирует «КП» слова Пескова.

Он также напомнил, что существует очень широкий диапазон мнений, некоторые вирусологи «постоянно ждут новой волны, какие-то говорят: она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не будет повторяться».

Кроме того Песков рассказал и о самоизоляции Владимира Путина и отметил, что не знает, сколько президент РФ пробудет на карантине. При этом он отметил, что данная ситуация никак не отразится на его рабочем графике.