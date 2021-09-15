Лавров назвал данные о вмешательстве США в российские выборы серьезными

11:57 15.09.2021

Москва предоставила Вашингтону информацию о вмешательстве США в российские выборы и ожидает объяснений. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Вмешательство США в выборы в Государственную Думу России можно, по словам Лаврова, доказать с помощью ряда фактов, таких как, например, публикаций запрещенного контента и отказе западных интернет-платформ убирать его.

Как отметил Лавров, конкретные факты были переданы американскому послу в РФ Джону Салливану. "Данные ему передали, они достаточно серьезные. Он воспринял этот документ как информацию, которую обещал проверить. Ждем ответа от наших американских коллег, почему так происходит", - добавил глава МИД.

В свою очередь Салливан заявил, что у него нет данных о каких-либо нарушениях российского законодательства со стороны американских граждан.

Голосование на парламентских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.