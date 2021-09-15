ЕР потребовали признать иноагентом за получение средств из-за рубежа

19:06 15.09.2021

Депутат Госдумы Денис Парфенов направил в ЦИК и Минюст требование признать партию «Единая Россия» иностранным агентом. В его заявлении сказано, что ЕР получает финансирование из иностранных источников, пишет Znak.com.

В частности, в 2020 году «Единая Россия» получила от ООО «Сплат Глобал» 6 млн рублей (3 млн рублей были возвращены), в то время как один из собственников фирмы — Европейский банк реконструкции и развития — зарегистрирован в Великобритании. Ещё 500 тыс. рублей ЕР получила от ПАО «Ярославский радиозавод», акционерами которого являются, в частности, The Prosperity Quest Fund (Острова Кайман), граждане Республик Латвии и Беларуси, Украины, Киргизии и Казахстана, а также АО «РТИ», акционером которого, в частности, является ПАО АФК «Система» (непосредственно и через ПАО «МТС-банк»). Акционерами ПАО АФК «Система», в свою очередь, согласно информации базы «СПАРК Интерфакс» являются фирмы из США, Исландии, Германии, Нидерландов, Италии и Великобритании.

«В связи с вышеизложенным прошу Вас в рамках Вашей компетенции рассмотреть вопрос о признании „Единой России“ некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, внести её в соответствующий реестр Минюста России и принудить к неукоснительному соблюдению законодательства Российской Федерации, в частности, о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», — сказано в заявлении Парфенова.

17–19 сентября в России состоятся выборы депутатов Госдумы VIII созыва. В выборах примут участие 14 партий: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и РППСС.