Вооруженный мужчина взорвал бомбу в отделе полиции в Воронежской области

Неизвестный вооруженный мужчина напал на отделение полиции в городе Лиски Воронежской области.

«Сегодня в 05:30 в г. Лиски Воронежской области неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его задержанию», - сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Telegram-канал Mash сообщил, что нападавшему удалось проникнуть внутрь здания и взорвать бомбу. На фотографии видно, что мужчина подъехал к дежурной части на автомобиле «Нива». Он был одет в военное обмундирование, бронежилет и каску. По информации в СМИ, он также был вооружен автоматическим оружием.


Фото: Telegram-канал Mash

Mash отмечает, что данный мужчина приехал на машине с рекламой местной фермы «Эко-Нива- Агро». Он может быть также причастен к трем убийствам.

Ранее в 20 км от Лисок были найдены тела семьи Ибрагимовых, в том числе тело маленькой девочки. По предварительным данным, у убийцы был бытовой конфликт с погибшими. Нападавший - ЧОПовец, сотрудничавший с фермой.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.09.2021, 17:22
    Гость: Александр

    Или полицаи или кто-то из семьи Ибрагимовых. И первые и вторые понимают только один язык - язык силы и насилия. Полицаи будут лгать, потому как продажны и бессовестны.

  3. 16.09.2021, 16:49
    Гость: stalker

    Не понятен смысл этой акции. Особенно учитывая информацию о том, что он ранее он убил трех (если не ошибаюсь) человек на бытовой почве.

  4. 16.09.2021, 15:04
    Гость: Бобёр

    По обновленной информации у него погибла семья. Офиц СМИ пишут что он их убил, а потом пошел взрывать полицию. (Похоже на бред).
    Мне одному кажется более логичным, что его семью убили как раз полицейские, а он пошел мстить?

  5. 16.09.2021, 14:59
    Гость: ABCD

    Он что, новости не смотрит? Власть запретила электоральному лоху нападать на герр полицаев.

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