Вооруженный мужчина взорвал бомбу в отделе полиции в Воронежской области
Неизвестный вооруженный мужчина напал на отделение полиции в городе Лиски Воронежской области.
«Сегодня в 05:30 в г. Лиски Воронежской области неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его задержанию», - сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Telegram-канал Mash сообщил, что нападавшему удалось проникнуть внутрь здания и взорвать бомбу. На фотографии видно, что мужчина подъехал к дежурной части на автомобиле «Нива». Он был одет в военное обмундирование, бронежилет и каску. По информации в СМИ, он также был вооружен автоматическим оружием.
Фото: Telegram-канал Mash
Mash отмечает, что данный мужчина приехал на машине с рекламой местной фермы «Эко-Нива- Агро». Он может быть также причастен к трем убийствам.
Ранее в 20 км от Лисок были найдены тела семьи Ибрагимовых, в том числе тело маленькой девочки. По предварительным данным, у убийцы был бытовой конфликт с погибшими. Нападавший - ЧОПовец, сотрудничавший с фермой.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Или полицаи или кто-то из семьи Ибрагимовых. И первые и вторые понимают только один язык - язык силы и насилия. Полицаи будут лгать, потому как продажны и бессовестны.
Хорошая новость.
Не понятен смысл этой акции. Особенно учитывая информацию о том, что он ранее он убил трех (если не ошибаюсь) человек на бытовой почве.
По обновленной информации у него погибла семья. Офиц СМИ пишут что он их убил, а потом пошел взрывать полицию. (Похоже на бред).
Мне одному кажется более логичным, что его семью убили как раз полицейские, а он пошел мстить?
Он что, новости не смотрит? Власть запретила электоральному лоху нападать на герр полицаев.