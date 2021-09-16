Вооруженный мужчина взорвал бомбу в отделе полиции в Воронежской области

10:05 16.09.2021

Неизвестный вооруженный мужчина напал на отделение полиции в городе Лиски Воронежской области.

«Сегодня в 05:30 в г. Лиски Воронежской области неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его задержанию», - сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Telegram-канал Mash сообщил, что нападавшему удалось проникнуть внутрь здания и взорвать бомбу. На фотографии видно, что мужчина подъехал к дежурной части на автомобиле «Нива». Он был одет в военное обмундирование, бронежилет и каску. По информации в СМИ, он также был вооружен автоматическим оружием.



Фото: Telegram-канал Mash

Mash отмечает, что данный мужчина приехал на машине с рекламой местной фермы «Эко-Нива- Агро». Он может быть также причастен к трем убийствам.

Ранее в 20 км от Лисок были найдены тела семьи Ибрагимовых, в том числе тело маленькой девочки. По предварительным данным, у убийцы был бытовой конфликт с погибшими. Нападавший - ЧОПовец, сотрудничавший с фермой.