ЦИК огласил явку по итогам первого дня выборов в Госдуму

21:58 17.09.2021

На 20:00 мск явка на выборах в России составила 16,85% от зарегистрированного числа избирателей, сообщает РБК со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Данные ЦИКа не учитывают тех, про воспользовался электронным голосованием, доступном в 7 регионах. В Москве явка на электронное голосование на выборах в Госдуму составила 58,1%.

В рамках Единого дня голосования, растянутого на три дня - с 17 по 19 сентября, - в России избирают новый состав Государственной думы, глав 12 субъектов (из них 9 путем прямого голосования), и депутатов местных заксобраний в 39 регионах.