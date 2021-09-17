ЦИК огласил явку по итогам первого дня выборов в Госдуму

Выборы в Государственную Думу

На 20:00 мск явка на выборах в России составила 16,85% от зарегистрированного числа избирателей, сообщает РБК со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Данные ЦИКа не учитывают тех, про воспользовался электронным голосованием, доступном в 7 регионах. В Москве явка на электронное голосование на выборах в Госдуму составила 58,1%.

В рамках Единого дня голосования, растянутого на три дня - с 17 по 19 сентября, - в России избирают новый состав Государственной думы, глав 12 субъектов (из них 9 путем прямого голосования), и депутатов местных заксобраний в 39 регионах.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.09.2021, 23:49
    Гость: Вскрытые методы мухлежа

    В Питере на одном участке остановили парня с лишними 4 бюллетенями. Он пояснил, что ему их дали у метро в конверте чтобы он их вбросил вместе со своими. На видео, на 8-й секунде, снятом самим кандидатом в депутаты видно(см. ютуб), что галочка стоит за ЕР. Полицаи вначале нехотя ласково взяли за руку, волынили, волынили и он решил сделать ноги, но под крики окружающих ловите же, всё таки поймали и спрашивают - а что с ним делать. У членов комиссии спрашивают - кто выдал ему бюллетени, все молчат.
    На другом участке пришла голосовать группа людей все с одного адреса, с дома, в котором расположен музей блокады и нет никаких жилых помещений, а регистрация у всех разная и даже в других регионах.
    Разбор этого дошёл до суда и судья решил удалить с участка человека, который это выявил.
    В общем цирк с конями, а скакун в своём подвале.

  3. 17.09.2021, 23:04
    Гость: Никто

    и не сомневался, что ЕдимРоссию сокрушительно победит.
    Хватит дурить народ.
    "явка на выборах в России составила 16,85%"
    Вот это и есть настоящий "результат".
    До такого позора нужно было за 20 лет докатиться.
    Браво, Вова!

  4. 17.09.2021, 22:54
    Гость: ABCD

    Главное не явка, а то, что из 16,85% ЦИК уже успел нарисовать победу ЕР. Им и 5% явки было бы более чем достаточно.
    Я НЕ сомневаюсь в этом не на миллиметр. А впереди ещё два дня, что бы "укрепить победу ЕР".

  5. 17.09.2021, 22:05
    Гость: Трёхдневный праздник мухляжа

    успешно начался. Ждём рекордов! Явку в 300% из 246% за едросню.

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