Восемь человек погибли в результате стрельбы в университете в Перми

Стрелавший при задержании оказал сопротивление и был ранен

В результате стрельбы в пермском вузе погибли восемь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

По ее словам, точные данные о погибших и пострадавших еще уточняются. 

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пермский Минздрав, у пострадавших не только огнестрельные раны, но и другие повреждения, так как некоторые выпрыгивали из окон. Ранее сообщалось о не менее четырех пострадавших.

В СКР отмечают, что стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл студент. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. 

Стрельба в пермском вузе произошла утром 20 сентября. Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 20.09.2021, 16:26
    Гость: М...

    Младшой - молодец! И напарник - умничка. Но надо было уже замочить этого урода до конца. А так всем еще только головная боль от возни с уродом.

  4. 20.09.2021, 16:24
    Гость: суд божий

    В данном случае, придется рассмотреть возможность введения посмертной казни.

  5. 20.09.2021, 16:23
    Гость: суд божий

    В данном случае, прядется рассмотреть возможность введения посмертной казни.

Все комментарии (39)
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