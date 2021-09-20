Восемь человек погибли в результате стрельбы в университете в Перми
Стрелавший при задержании оказал сопротивление и был ранен
В результате стрельбы в пермском вузе погибли восемь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.
По ее словам, точные данные о погибших и пострадавших еще уточняются.
Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пермский Минздрав, у пострадавших не только огнестрельные раны, но и другие повреждения, так как некоторые выпрыгивали из окон. Ранее сообщалось о не менее четырех пострадавших.
В СКР отмечают, что стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл студент. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.
Стрельба в пермском вузе произошла утром 20 сентября. Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сначала надо выяснить, кто "отформатировал" под стрельбу его мозги?
чЕ там у хохлов?
Младшой - молодец! И напарник - умничка. Но надо было уже замочить этого урода до конца. А так всем еще только головная боль от возни с уродом.
В данном случае, придется рассмотреть возможность введения посмертной казни.
В данном случае, прядется рассмотреть возможность введения посмертной казни.