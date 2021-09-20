Восемь человек погибли в результате стрельбы в университете в Перми

11:16 20.09.2021

Стрелавший при задержании оказал сопротивление и был ранен

В результате стрельбы в пермском вузе погибли восемь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

По ее словам, точные данные о погибших и пострадавших еще уточняются.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пермский Минздрав, у пострадавших не только огнестрельные раны, но и другие повреждения, так как некоторые выпрыгивали из окон. Ранее сообщалось о не менее четырех пострадавших.

В СКР отмечают, что стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл студент. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

Стрельба в пермском вузе произошла утром 20 сентября. Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям.