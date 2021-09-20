Заключенным разрешат посещать мероприятия за пределами колонии

20:39 20.09.2021

Минюст РФ подготовил законопроект, который предлагает разрешить российским заключенным посещать спортивные и культурно-зрелищные мероприятия за пределами колонии.

Согласно документы, в систему наказаний будет введен новый вид поощрения осужденных. Это «предоставление права посещения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий» за пределами колонии. Касаться это будет только тех, кто «сидит» в облегченных условиях в колонии общего или строгого режима, и только в сопровождении работников колонии.

«Расширение поощрительных норм в уголовно-исполнительном законодательстве будет являться существенным стимулом в процессе исправительного воздействия, а также будет способствовать укреплению социально-полезных связей», - отмечается в документе.

Также Минюст предложил внести изменение в 175 статью УИК РФ, отмечает «Росбалт». В частности, предлагается в характеристике, направляемой в суд для решения вопроса об условно-досрочном освобождении, указывать такое новое основание, как активное участие в конкурсах.