Заключенным разрешат посещать мероприятия за пределами колонии
Минюст РФ подготовил законопроект, который предлагает разрешить российским заключенным посещать спортивные и культурно-зрелищные мероприятия за пределами колонии.
Согласно документы, в систему наказаний будет введен новый вид поощрения осужденных. Это «предоставление права посещения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий» за пределами колонии. Касаться это будет только тех, кто «сидит» в облегченных условиях в колонии общего или строгого режима, и только в сопровождении работников колонии.
«Расширение поощрительных норм в уголовно-исполнительном законодательстве будет являться существенным стимулом в процессе исправительного воздействия, а также будет способствовать укреплению социально-полезных связей», - отмечается в документе.
Также Минюст предложил внести изменение в 175 статью УИК РФ, отмечает «Росбалт». В частности, предлагается в характеристике, направляемой в суд для решения вопроса об условно-досрочном освобождении, указывать такое новое основание, как активное участие в конкурсах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На проституток денег может не хватить, пойдут педофилить.
Может всех сразу отпустить ? Там 99% интересует только одно мероприятие.
на дискотеку.
На выходные - в ближайшую пивную и к проституткам.
Ущипните меня, может я сплю.