В посольстве РФ в Вашингтоне заявили о кибератаках на ЦИК из США
Половина кибератак на российский Центризбирком в ходе прошедших выборов осуществлялась с территории США, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, пишет "Интерфакс".
"В ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. При этом 50% из них зафиксированы именно с территории Соединённых Штатов. Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет", - в частности, говорится в заявлении посольства.
Отмечается, что целью атак была "дискредитация нашей избирательной системы". При этом, по словам дипломатов, голосование "прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права" и "какие-либо недочёты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании".
Ранее госдеп США заявил, что Россия не соблюдала международные обязательства в ходе думских выборов. Госдеп также указал, что РФ не позволила наблюдателям из ряда международных организаций проследить за проведением выборов.
В свою очередь, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский рассказал о 19 DDoS-атаках на связанные с выборами сайты. Он уточнил, что в атаках участвовали зараженные вирусами компьютеры из Индии, Индонезии, Бразилии, Украины, Ирана, Таиланда, Бангладеша, Китая, России, США, Германии, Вьетнама, Литвы, и "многих других" стран.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кроме даты на часах отдельных политиков они ни на что не влияют.
А теперь смотри, как они победят Штаты!
В США решили, что лучше всего уничтожит и разворует Россию именно ЕР, вот и помогли.
понятно, жулики и воры победили благодаря сша.