В посольстве РФ в Вашингтоне заявили о кибератаках на ЦИК из США

Половина кибератак на российский Центризбирком в ходе прошедших выборов осуществлялась с территории США, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, пишет "Интерфакс".

"В ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. При этом 50% из них зафиксированы именно с территории Соединённых Штатов. Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет", - в частности, говорится в заявлении посольства.

Отмечается, что целью атак была "дискредитация нашей избирательной системы". При этом, по словам дипломатов, голосование "прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права" и "какие-либо недочёты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании".

Ранее госдеп США заявил, что Россия не соблюдала международные обязательства в ходе думских выборов. Госдеп также указал, что РФ не позволила наблюдателям из ряда международных организаций проследить за проведением выборов.

В свою очередь, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский рассказал о 19 DDoS-атаках на связанные с выборами сайты. Он уточнил, что в атаках участвовали зараженные вирусами компьютеры из Индии, Индонезии, Бразилии, Украины, Ирана, Таиланда, Бангладеша, Китая, России, США, Германии, Вьетнама, Литвы, и "многих других" стран.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.09.2021, 14:34
    Гость: В чем смысл этих атак?

    Кроме даты на часах отдельных политиков они ни на что не влияют.

  3. 21.09.2021, 13:17
    Гость: demos

    В США решили, что лучше всего уничтожит и разворует Россию именно ЕР, вот и помогли.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
За прошлый год население России сократилось на полмиллиона человек. Ожидается, ч
«Тульский гектар» спасет Россию
Зима близко: что «Северный поток-2» изменит для России, Украины и Европы
«Что прячут господа демократы и либералы от глаз народа и исследователей, но регулярно вбрасывают термин "сталинские репрессии" и приводят страшные цифры как страшное пугало?»
© KM.RU, Михаил Попов
Скончалась судья, заменившая Навальному условный срок на реальный
Избранное
Об уничтожении тольяттинского «Томета»
Месть Марата Хуснуллина
Псориаз: симптомы, причины, диагностика и лечение заболевания
Как восстановить волосы после окрашивания?
Анализ патентов прояснил расстановку сил в «новом космосе»
Прелести неолиберализма: во Франции заговорили о невыносимых условиях жизни в стране
Сергей Бобунец, 28 ноября, ГлавКлуб
Силовиков защитят от журналистских расследований
Принудительная вакцинация — это преступление. Медики не должны бояться об этом говорить
Прессинг полиции довел до суицида директора образцовой школы
Ковид-годовщина: пора ответить на многочисленные вопросы