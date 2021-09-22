Макаронные фабрики РФ заявили о дефиците твердой пшеницы

08:50 22.09.2021

Производители макаронных изделий в РФ заявили о дефиците твердых сортов пшеницы и с резким ростом цен на сырье и материалы, пишет "Интерфакс".

Следствием сложившейся ситуации может стать существенное увеличение стоимости конечного продукта.

Так, по словам владельца холдинга "Алтан" (управляет "Поспелихинской макаронной фабрикой" в Алтайском крае) Валерия Покорняка, цена на пшеницу твердых сортов до недавнего времени на протяжении месяцев восьми держалась на уровне 28 тыс. рублей за тонну, а в последние полторы-две недели вышла на уровень 32 тыс. - 38 тыс. рублей

В свою очередь генеральный директор ОАО "Экстра М" Лоренцо Трашинелли отметил, что из-за столь резкого роста цен у производителей макарон "наступает паника". Многие сейчас работают на старых запасах, которых хватит примерно до конца текущего года, а затем придется закупать пшеницу нового урожая, цены на которую, "боюсь, будут очень высокие", считает он.

Эксперты отмечают, что "значительные объемы" зерна из регионов России вывозится в Казахстан. Кроме того, наблюдается рост мировых цен на зерно из-за засухи в Канаде и США, что, в свою очередь, привело к повышенному спросу на пшеницу, в том числе I и II класса, которых выращивается значительно меньше, чем мягких сортов.

Дополнительной проблемой для макаронного бизнеса стал рост затрат на комплектующие.

"Рынок материалов с октября прошлого года повысился на сегодняшний день процентов на 100-150, а местами и на 200%. Возьмем даже простейшую вещь - деревянный паллет, октябрь прошлого года - он стоит 160 рублей, сейчас - плюс 250%. Гофрокороб - рост цены до 100%, термоусадочная и стрейч-пленка - удорожание на 100-120%", - подчеркивают производители.

Ситуация с ростом цен на сырье приведет к повышению цен на макаронные изделия, уверены производители.

"Мы заявили о 15%-м росте, но видим, что сейчас второе повышение нужно заявлять, потому что завтра цена не снизится ни на что - ни на зерно, ни на упаковку, ни на транспорт", - говорят они.

Чтобы снять напряжение на рынке, производители макарон предлагают ввести заградительные пошлины на экспорт пшеницы твердых сортов. Соответствующее обращение представители рынка направили ранее премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Также, по итогам "круглого стола" представители макаронного бизнеса решили обратиться к президенту РФ. Обращение должно быть направлено до 25 сентября.