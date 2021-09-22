Макаронные фабрики РФ заявили о дефиците твердой пшеницы
Производители макаронных изделий в РФ заявили о дефиците твердых сортов пшеницы и с резким ростом цен на сырье и материалы, пишет "Интерфакс".
Следствием сложившейся ситуации может стать существенное увеличение стоимости конечного продукта.
Так, по словам владельца холдинга "Алтан" (управляет "Поспелихинской макаронной фабрикой" в Алтайском крае) Валерия Покорняка, цена на пшеницу твердых сортов до недавнего времени на протяжении месяцев восьми держалась на уровне 28 тыс. рублей за тонну, а в последние полторы-две недели вышла на уровень 32 тыс. - 38 тыс. рублей
В свою очередь генеральный директор ОАО "Экстра М" Лоренцо Трашинелли отметил, что из-за столь резкого роста цен у производителей макарон "наступает паника". Многие сейчас работают на старых запасах, которых хватит примерно до конца текущего года, а затем придется закупать пшеницу нового урожая, цены на которую, "боюсь, будут очень высокие", считает он.
Эксперты отмечают, что "значительные объемы" зерна из регионов России вывозится в Казахстан. Кроме того, наблюдается рост мировых цен на зерно из-за засухи в Канаде и США, что, в свою очередь, привело к повышенному спросу на пшеницу, в том числе I и II класса, которых выращивается значительно меньше, чем мягких сортов.
Дополнительной проблемой для макаронного бизнеса стал рост затрат на комплектующие.
"Рынок материалов с октября прошлого года повысился на сегодняшний день процентов на 100-150, а местами и на 200%. Возьмем даже простейшую вещь - деревянный паллет, октябрь прошлого года - он стоит 160 рублей, сейчас - плюс 250%. Гофрокороб - рост цены до 100%, термоусадочная и стрейч-пленка - удорожание на 100-120%", - подчеркивают производители.
Ситуация с ростом цен на сырье приведет к повышению цен на макаронные изделия, уверены производители.
"Мы заявили о 15%-м росте, но видим, что сейчас второе повышение нужно заявлять, потому что завтра цена не снизится ни на что - ни на зерно, ни на упаковку, ни на транспорт", - говорят они.
Чтобы снять напряжение на рынке, производители макарон предлагают ввести заградительные пошлины на экспорт пшеницы твердых сортов. Соответствующее обращение представители рынка направили ранее премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Также, по итогам "круглого стола" представители макаронного бизнеса решили обратиться к президенту РФ. Обращение должно быть направлено до 25 сентября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
СССР покупал фуражное зерно. Макароны и хлеб были из своего зерна. А во-вторых был социализм, поэтому и цены не росли. Советская власть была для людей.
Позавчера еще выборы не закончились.))))
Посмотрим что будет через месяцок.
Та дамочка, из мелкочинушных, просто слишком свято верила Путину... Типа "Мы так Вам верили, товарищ Сталин, как может быть не верили себе"...
Не расстраивайтесь едросы сказали что макарошки будут всегда по одной цене
Позавчера покупал гречку по 61 руб за 800 гр. Это меньше 80 за 1 кг.