Путин наградил полицейских, обезвредивших стрелка в пермском университете

17:32 22.09.2021

22 сентября президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Их удостоились сотрудники Госавтоинспекции, которые первыми прибыли в пермский университет, где преступник расстреливал людей, сообщает пресс-служба Кремля.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга", орденом Мужества награжден младший лейтенант полиции Константин Калинин, медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден старший лейтенант полиции Владимир Макаров.

Кроме того, приказом Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева инспектору полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми Константину Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание «лейтенант полиции».

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября. Стрелявший - студент юридического факультета Тимур Бекмансуров. В результате трагедии погибли 6 человек, 46 человек пострадали.

На место стрельбы первыми прибыли сотрудники ДПС. Как рассказывал Константин Калинин, в то время как его напарник занимался эвакуацией людей, он забежал в здание и смог обезвредить преступника.