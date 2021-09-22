Путин наградил полицейских, обезвредивших стрелка в пермском университете
22 сентября президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Их удостоились сотрудники Госавтоинспекции, которые первыми прибыли в пермский университет, где преступник расстреливал людей, сообщает пресс-служба Кремля.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга", орденом Мужества награжден младший лейтенант полиции Константин Калинин, медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден старший лейтенант полиции Владимир Макаров.
Кроме того, приказом Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева инспектору полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми Константину Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание «лейтенант полиции».
Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября. Стрелявший - студент юридического факультета Тимур Бекмансуров. В результате трагедии погибли 6 человек, 46 человек пострадали.
На место стрельбы первыми прибыли сотрудники ДПС. Как рассказывал Константин Калинин, в то время как его напарник занимался эвакуацией людей, он забежал в здание и смог обезвредить преступника.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Парни выполнили свой долг, рискуя жизнью. Награды их вполне заслуженные.
Но вопросы возникают к "благодетелю", раздающему награды.
Именно он со своей шайкой повинен в потоке преступности, захлёстывающем общество.
Только в государстве, где сама власть преступна, детей воспитывают на рекламе, потворствующей бандитизму (реклама Kit Kat). И это не единственный "шедевр", коверкающий сознание ребёнка. Сюда же можно отнести низкопробную литературу и кино, где на первый план выходят эгоизм, жестокость и насилие.
Преступники таким образом готовят смену себе.
В любой стране не исключены ситуации, требующие проявления мужества.
А слова Брехта лишний раз доказывают, что даже известный драматург (поэт, прозаик...) - это ещё не истина в последней инстанции.
Украине ВСУЧИЛИ двух "героев" - Бандеру с Шухевичем и страны нэма!
выполнять свою работу честно - уже подвиг.
Молодцы. Родина правильно оценила действия полицейских.