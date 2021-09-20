Сотрудник ДПС рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете в Перми
Сотрудник ДПС Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете в Перми.
«Забежал в кабинет очевидец, сообщил, что рядом с университетом слышна стрельба, после чего мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию. Увидели, как из университета выбегают люди... Также была слышна стрельба», — рассказал полицейский RT.
По его словам, напарник занялся организацией эвакуации людей.
«Я забежал в здание на первый этаж, увидел, как вооружённый молодой человек спускается. Крикнул ему: «Бросай!», после чего он направил оружие на меня и произвёл выстрел. После этого я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружьё, патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать медицинскую помощь», — сообщил Калинин.
Число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете составляет 28 человек, погибли 8 человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
/А где наши распиаренные спецуры с громкими большими буквами?
А ты погоди. Вот выйдешь на несанкционированного митинга или пикета, враз узнаешь и попробуешь.
Молодец!
плохо стреляет, валить таких надо с одного выстрела. Щас в реанимации лежит, место какого-нить нормального человека занимает.
Тьфу. ДПСник, в тир запишись.
Складно бает. Правду ли...
Или разжалуют за неправомерное применение штатного оружия.