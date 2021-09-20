Сотрудник ДПС рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете в Перми

Сотрудник ДПС Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете в Перми.

«Забежал в кабинет очевидец, сообщил, что рядом с университетом слышна стрельба, после чего мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию. Увидели, как из университета выбегают люди... Также была слышна стрельба», — рассказал полицейский RT.

По его словам, напарник занялся организацией эвакуации людей.

«Я забежал в здание на первый этаж, увидел, как вооружённый молодой человек спускается. Крикнул ему: «Бросай!», после чего он направил оружие на меня и произвёл выстрел. После этого я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружьё, патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать медицинскую помощь», — сообщил Калинин.

Число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете составляет 28 человек, погибли 8 человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.09.2021, 22:01
    Гость: Мак

    /А где наши распиаренные спецуры с громкими большими буквами?
    А ты погоди. Вот выйдешь на несанкционированного митинга или пикета, враз узнаешь и попробуешь.

  3. 20.09.2021, 20:18
    Гость: личный опыт

    плохо стреляет, валить таких надо с одного выстрела. Щас в реанимации лежит, место какого-нить нормального человека занимает.
    Тьфу. ДПСник, в тир запишись.

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