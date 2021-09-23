Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с пятью странами

07:43 23.09.2021

С 5 октября Россия на взаимной основе возобновит авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса по итогам заседания.

Отмечается, что данное решение приняли с учетом эпидемической обстановки в этих странах.

Так, оперштаб разрешил совершать по два рейса в неделю по маршрутам: Москва — Джибути, Москва — Веллингтон, Москва — Лима, Москва — Кейптаун, Москва — Йоханнесбург и Санкт-Петербург — Копенгаген.

Кроме того, с 5 октября решено увеличить число регулярных рейсов в ранее открытые Бахрейн, Индию, ОАЭ, Таджикистан и Узбекистан. Количество полетов по маршруту Москва — Манама вырастет до трех в неделю; Москва — Дели — до четырех; Москва — Дубай — до десяти; Москва — Абу-Даби — до пяти; Жуковский — Дубай, Москва — Худжанд и Москва — Куляб — до двух; Москва — Ташкент — до четырех в неделю.

Количество рейсов из всех российских аэропортов, откуда открыты полеты в ОАЭ, увеличено с одного до двух. Число регулярных рейсов в Шри-Ланку по маршруту Москва — Коломбо вырастет до двух в неделю с 4 ноября.

Помимо этого, с 5 октября возобновится авиасообщение по ряду маршрутов в ранее открытые Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан и Японию.

В частности, это Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Дели и Санкт-Петербург — Гоа с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте; Москва — Тенерифе — два рейса; Москва — Ош — четыре рейса; Санкт-Петербург — Бишкек, Санкт-Петербург — Ош, Новосибирск — Ош, Красноярск — Ош, Екатеринбург — Ош и Иркутск — Ош — по одному рейсу в неделю на каждом маршруте.

Новые направления открываются по направлениям: Москва — Шарджа с частотой три рейса в неделю; Москва — Бухара — два рейса, Москва — Ургенч — один рейс, Москва — Самарканд — два рейса, Москва — Наманган, Москва — Фергана, Москва — Андижан, Москва — Термез — один рейс в неделю, Хабаровск — Токио — семь рейсов в неделю.