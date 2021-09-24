Выигравшие выборы вице-губернаторы Петербурга освобождены от должностей

18:56 24.09.2021

Губернатор Петербурга Александр Беглов снял с должностей своих заместителей Александра Бельского и Николая Бондаренко.

Бондаренко отвечал в правительстве Петербурга за сферу ЖКХ и благоустройства. Выборы в петербургское Заксобрание он выиграл, выдвинувшись от «Единой России» по одномандатному округу №12. Бельский курировал внутреннюю политику. Прошел в Закс, будучи в первой пятерке партийного списка единороссов, сообщает «Интерфакс».

Также от своих должностей были освобождены председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков, глава Выборгского района Валерий Гарнец и глава Приморского района Николай Цед. Все чиновники выдвигались от «Единой России».

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в связи с прошедшими выборами в действиях Бельского был замечен конфликт интересов.

«Мы наблюдали абсолютный конфликт интересов, когда человек, который занимается внутренней политикой, шел одновременно в депутаты и занимался избирательным процессом, часто за спиной комиссии», - отметила она.