Пермский стрелок пришел в сознание и заявляет, что ничего не помнит

16:50 24.09.2021

18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября, пришел в сознание. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

"Он в сознании, его состояние улучшилось. Но продолжает находиться в тяжелом состоянии", — приводит ее слова Газета.RU.

Бекмансурову ампутировали одну ногу. Не исключено, что ему потребуется искусственная почка. Никто из родственников ни разу не поинтересовался его состоянием.

Бекмансуров заявил, что ничего не помнит о произошедшем — у него амнезия. По данным Telgram-канала SHOT, сразу после прихода в сознание, убийца шести человек спросил у врачей, есть ли у него родители. Через некоторое время поинтересовался, где его мама и папа. Говорит невнятно.

Преступник лежит в ВИП-палате, чтобы оперативникам было удобнее вести за ним наблюдение. В медицинском учреждении дежурят более десятка полицейских, все они вооружены табельным оружием, на этаж, где находится палата Бекмансурова, никого из посторонних не пускают. По данным Baza, правоохранители получили неподтвержденную информацию, что к нему в палату может прорваться кто-нибудь из родственников погибших или пострадавших.

При этом врачи пермской больницы якобы получили негласное указание – нужно сделать всё, чтобы сохранить Бекмансурову жизнь, пишет Baza.