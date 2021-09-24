Пермский стрелок пришел в сознание и заявляет, что ничего не помнит
18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября, пришел в сознание. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.
"Он в сознании, его состояние улучшилось. Но продолжает находиться в тяжелом состоянии", — приводит ее слова Газета.RU.
Бекмансурову ампутировали одну ногу. Не исключено, что ему потребуется искусственная почка. Никто из родственников ни разу не поинтересовался его состоянием.
Бекмансуров заявил, что ничего не помнит о произошедшем — у него амнезия. По данным Telgram-канала SHOT, сразу после прихода в сознание, убийца шести человек спросил у врачей, есть ли у него родители. Через некоторое время поинтересовался, где его мама и папа. Говорит невнятно.
Преступник лежит в ВИП-палате, чтобы оперативникам было удобнее вести за ним наблюдение. В медицинском учреждении дежурят более десятка полицейских, все они вооружены табельным оружием, на этаж, где находится палата Бекмансурова, никого из посторонних не пускают. По данным Baza, правоохранители получили неподтвержденную информацию, что к нему в палату может прорваться кто-нибудь из родственников погибших или пострадавших.
При этом врачи пермской больницы якобы получили негласное указание – нужно сделать всё, чтобы сохранить Бекмансурову жизнь, пишет Baza.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Охраняют , чтоб до суда дожил.., хотя я дико сомневаюсь..!
В США, совсем недавно, был случай, когда некий Хинштейн , устраивавший гулянья с малолетками для «особо избранных», так в американской тюрьме, с очень высокими потолками ( больше 3-х метров, и установленными под этим потолком камерами, был найден мертвым. Камеры оказались были кем-то отключены..(?!).., концов не видно.. Так что - не уверен я лично, в том, что его уберегут от кары людской..! И это - правильно!
А остальное - домыслы и даже лукавство..
Вот так, и не иначе!
это кто же такой скромный? Наверно и оплачивает, но почку не дает.
У Трампа научились?
Закапывайте обратно на…. Или как говорила одна врачиха: «держать под инъекциями адреналина чтобы не отрубился, и пилить ноги тупой пилой»
все убийцы в РФ после совершения убийств начинают прикидываться психически невменяемыми дабы не попасть на длительный срок в тюрьму, ведь в психбольнице полечат и, глядишь, годика через два объявят выздоровившим и выпустят на волю. А в принципе таких подонков нужно безоговорочно казнить и это будет справедливо. В РФ пора вводить более строгие законы, включая смертную казнь, тем более, за преднамеренное убийство.