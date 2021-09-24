На Урале дезинфектор ради эксперимента съел отравленный ядом арбуз

19:23 24.09.2021

Дезинфектор и дезинсектор из Екатеринбурга Александр Возжаев попробовал арбуз, вымоченный в отраве от насекомых, чтобы доказать, что им нельзя смертельно отравиться, как это произошло с пенсионеркой и ее внучкой в Москве.

Мужчина снял подробное видео о своем эксперименте: он на несколько дней оставил купленный в ближайшем супермаркете арбуз в инсектицидном веществе лямбда-цигалотрин, аналогичном тому, что применялся в московском «Магните».

Через два дня Возжаев вытащил арбуз из раствора и разрезал. Судя по видео, арбуз поменял свой цвет с розового на бледно-желтый. У мякоти был сильный химический запах, а когда дезинсектор попробовал ее, оказалось, что арбуз невозможно было есть из-за горечи, пишет Znak.com.

«Это горько, это нереально есть. Невозможно отравить людей химией от насекомых, потому что она горечь содержит, ее специально добавляют. Как это не понимают-то, а? За что Антоху посадили (Антон Котов — арестованный дезинсектор, проводивший обработку от тараканов в „Магните“, где купили арбуз погибшие пенсионерка и ее внучка. — ред.)?» — говорит в видеоролике Александр Возжаев.

По его словам, даже если съесть отравленную еду, то человека просто вырвет.

После происшествия в Москве Возжаев, его коллеги и клиенты были в шоке: первые — из-за грядущих проверок Роспотребнадзора, а последние — из-за риска сильного отравления, как это было в Москве.

«У Роспотребнадзора вышли заявления, что нашу сферу снова будут лицензировать, а что это такое: люди будут терять работу, будут вынуждены бросать ее, начнется стресс, паника, отсутсвие работы. Я также пострадаю, как производитель оборудования для дезинфекции. Я считаю, что эта паника на ровном месте, что дезинфектор [Антон Котов] ни при чем», — сказал Александр Возжаев.

Он также пояснил, что у обывателей складывается неверное впечатление о ядах для насекомых: по своей опасности это вещество находится «между стиральным порошком и бензином», а с ними люди взаимодействует каждый день.

10 сентября московской семье, которая за день до этого съела арбуз, купленный в «Магните», потребовалась госпитализация. Плохо стало 61-летней женщине, ее 38-летней дочери и 15-летней внучке. Бабушка и девочка скончались. Основной версией трагедии стало отравление семьи арбузом.