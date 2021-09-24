На Урале дезинфектор ради эксперимента съел отравленный ядом арбуз

Дезинфектор и дезинсектор из Екатеринбурга Александр Возжаев попробовал арбуз, вымоченный в отраве от насекомых, чтобы доказать, что им нельзя смертельно отравиться, как это произошло с пенсионеркой и ее внучкой в Москве.

Мужчина снял подробное видео о своем эксперименте: он на несколько дней оставил купленный в ближайшем супермаркете арбуз в инсектицидном веществе лямбда-цигалотрин, аналогичном тому, что применялся в московском «Магните».

Через два дня Возжаев вытащил арбуз из раствора и разрезал. Судя по видео, арбуз поменял свой цвет с розового на бледно-желтый. У мякоти был сильный химический запах, а когда дезинсектор попробовал ее, оказалось, что арбуз невозможно было есть из-за горечи, пишет Znak.com.

«Это горько, это нереально есть. Невозможно отравить людей химией от насекомых, потому что она горечь содержит, ее специально добавляют. Как это не понимают-то, а? За что Антоху посадили (Антон Котов — арестованный дезинсектор, проводивший обработку от тараканов в „Магните“, где купили арбуз погибшие пенсионерка и ее внучка. — ред.)?» — говорит в видеоролике Александр Возжаев.

По его словам, даже если съесть отравленную еду, то человека просто вырвет.

После происшествия в Москве Возжаев, его коллеги и клиенты были в шоке: первые — из-за грядущих проверок Роспотребнадзора, а последние — из-за риска сильного отравления, как это было в Москве.

«У Роспотребнадзора вышли заявления, что нашу сферу снова будут лицензировать, а что это такое: люди будут терять работу, будут вынуждены бросать ее, начнется стресс, паника, отсутсвие работы. Я также пострадаю, как производитель оборудования для дезинфекции. Я считаю, что эта паника на ровном месте, что дезинфектор [Антон Котов] ни при чем», — сказал Александр Возжаев.

Он также пояснил, что у обывателей складывается неверное впечатление о ядах для насекомых: по своей опасности это вещество находится «между стиральным порошком и бензином», а с ними люди взаимодействует каждый день. 

10 сентября московской семье, которая за день до этого съела арбуз, купленный в «Магните», потребовалась госпитализация. Плохо стало 61-летней женщине, ее 38-летней дочери и 15-летней внучке. Бабушка и девочка скончались. Основной версией трагедии стало отравление семьи арбузом. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.09.2021, 21:36
    Гость: 303

    в нашей стране происходит постоянный обман. Из последних примеров- мы не знаем почему взорвался автобус в Воронеже, мне не знаем почему отравились люди в Москве, мы не знаем почему каждый день падают самолёты в России, мы предполагаем, что на выборах случился тотальный обман. И это каждый день и каждый день улыбающиеся лица в ТВ, Украина, Вирус, который сами распространяют, и Байден.

  3. 24.09.2021, 20:33
    Гость: а, может,

    он его просто в растворе соли или соды вымочил, а в ролике представил, как будто в химикаты окунул.. В любой случае, и в том, и в другом случае - трагедия..

  4. 24.09.2021, 20:03
    Гость: Скучножить

    Все кто работал с химически активными веществами и ежегодно сдавал экзамен по ТБ знают, что мужик прав. Дело с отравлением темное. Властям надо было прямо сказать, что у них нет обоснованных с научной точки зрения версий. Но это значит расписаться в профнепригодности. Мужика освободить и выплатить компенсацию за необоснованный арест.

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