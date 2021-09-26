Опубликовано видео с отдыха Путина и Шойгу в тайге

10:07 26.09.2021

В начале сентября после поездки на Дальний Восток, где Владимир Путин участвовал в экономическом форуме и посетил космодром Восточный, он на несколько дней остановился в Сибири. В поездке его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что это "обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее".

Телеканал "Россия 24" опубликовал кадры отдыха президента. На них видно, как глава государства ловит рыбу, гуляет по горам, сплавляется на катере по реке.

Во время отдыха в тайге президент заночевал в палатке. "Солидно", – прокомментировал министр обороны, обращаясь к сидящему в палатке Путину, на что тот в ответ пошутил, что, если лучше работать, будет лучше.

Некоторые пользователи в соцсетях обратили внимание на кадры, где Путин и Шойгу совершают прогулку, при этом президент на самых первых кадрах в одной одежде, а в следующем кадре - в другой.