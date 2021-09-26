Опубликовано видео с отдыха Путина и Шойгу в тайге

В начале сентября после поездки на Дальний Восток, где Владимир Путин участвовал в экономическом форуме и посетил космодром Восточный, он на несколько дней остановился в Сибири. В поездке его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что это "обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее".

Телеканал "Россия 24" опубликовал кадры отдыха президента. На них видно, как глава государства ловит  рыбу, гуляет по горам, сплавляется на катере по реке.

Во время отдыха в тайге президент заночевал в палатке. "Солидно", – прокомментировал министр обороны, обращаясь к сидящему в палатке Путину, на что тот в ответ пошутил, что, если лучше работать, будет лучше.

Некоторые пользователи в соцсетях обратили внимание на кадры, где Путин и Шойгу совершают прогулку, при этом президент на самых первых кадрах в одной одежде, а в следующем кадре - в другой.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 26.09.2021, 19:53
    Гость: Иван Васильевич

    — Когда вы говорите, впечатление такое, что вы бредите. Не стоит судить по себе (отжать , мочить, бабки делать надо и т.д.) о других людях и измерениях.

Все комментарии (61)
Выбор читателей
«И снова убийца с "помпой". Для начала нужно ответить на главный вопрос: что толкает сегодня подростков на такие преступления?»
Выборы в Государственную Думу
«Никто и никогда не сможет дискредитировать российские выборы, если партия власти и сама власть их не дискредитируют»
Токсичная среда: зачем образование в России холопам и миллиардерам?
Токсичная среда: зачем образование в России холопам и миллиардерам?
В Нижневартовске мужчина избил врача, осмотревшего его жену-мусульманку
Избранное
Фильм «Девятаев»: используя имя героя, нас заставляют «понять и простить» нацистских пособников?
Альтернативная история от японских фантастов-русофобов: в японских СМИ происходит нагнетание абсурдной антироссийской истерии
Горшенев «Звездный мусор»
«Они ничем не отличаются от бандитов»: когда запретят коллекторов в России
Аркатов: версия с «отравлением» Навального выгодна западным спецслужбам для попыток дестабилизации РФ
Почему СССР пугает либералов?
Итоги русско-японской войны – почему такое стало возможным?
Сергей Бобунец, 28 ноября, ГлавКлуб
Сможет ли власть избежать повторения катастрофической ошибки прошлого на фоне тяжелого противостояния с Западом?
Весенний призыв 2021: тверичи отправляются в армию, а коронавирус – нет
Ограбь нищего: пенсионеров в России никак не оставят в покое