Опубликовано видео с отдыха Путина и Шойгу в тайге
В начале сентября после поездки на Дальний Восток, где Владимир Путин участвовал в экономическом форуме и посетил космодром Восточный, он на несколько дней остановился в Сибири. В поездке его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что это "обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее".
Телеканал "Россия 24" опубликовал кадры отдыха президента. На них видно, как глава государства ловит рыбу, гуляет по горам, сплавляется на катере по реке.
Во время отдыха в тайге президент заночевал в палатке. "Солидно", – прокомментировал министр обороны, обращаясь к сидящему в палатке Путину, на что тот в ответ пошутил, что, если лучше работать, будет лучше.
Некоторые пользователи в соцсетях обратили внимание на кадры, где Путин и Шойгу совершают прогулку, при этом президент на самых первых кадрах в одной одежде, а в следующем кадре - в другой.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А лучше загляни в свой кошелек
Твое законное место,отдыхай родимый
Злобный карлик
Видать совсем печень разбушевалась,терпи молча,чувак
— Когда вы говорите, впечатление такое, что вы бредите. Не стоит судить по себе (отжать , мочить, бабки делать надо и т.д.) о других людях и измерениях.