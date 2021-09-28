Здание Московского горкома КПРФ заблокировала полиция

19:44 28.09.2021

В московский горком КПРФ утром пришла полиция, юристы партии до сих пор не могут покинуть здание, чтобы подать иск против электронного голосования. Заблокиирована приемная первого заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова, где хранятся материалы для подачи исков с требованием отмены итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"Полицейские требуют, чтоб их пустили, коммунисты им не открывают. Сейчас в офисе находится четыре юриста КПРФ: кроме Сикача, Николай Геращенко, Ольга Заливохина и Мухамед Биджев. Через 20 минут (около 12:00 мск - ред.) юристы должны были выйти из офиса, чтобы подать иск против дистанционного голосования в Пресненском районном суде. У суда их ждали кандидаты от партии, – рассказал юрист партии Максим Сикач.

В данный момент активных действий не происходит. Люди заблокированы внутри, во дворе их стерегут в машине полицейские, - сообщает "Собеседник". Полиция не может попасть в приёмную Ивана Мельникова, так как на неё распространяется иммунитет вице-спикера Госдумы. Однако они передали внутрь уведомление о составлении протокола об участии в несогласованной акции. Сотрудники приёмной данное участие категорически отрицают.

Пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов также рассказал, что произошло: "Сотрудники полиции постучались в приёмную в тот момент, когда из неё собирались выходить юристы партии с исками против дистанционного голосования. Силовики не называют причину визита, а лишь просят впустить их для проверки".

В КПРФ перенесли подачу исков в Пресненский суд на результаты дистанционного электронного голосования. Иски будут поданы в среду, 29 сентября.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ничего не знает про действия полицейских, которые заблокировали приемную первого заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова, где хранятся материалы для подачи исков с требованием отмены итогов голосования, пишет "Свободная Пресса".

"Мы не располагаем информацией, что оцеплено, почему мешают, я просто не знаю деталей, поэтому ничего не могу сказать по этой теме", — сказал Песков, отметив, что КПРФ вольна пользоваться правом подавать судебные иски по итогам прошедших выборов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь назвал преступлением действия московской полиции. "Те, кто решил атаковать эту приемную, должны понимать, что совершают уголовное преступление. Это нападение на учреждение первого заместителя Госдумы", — передает его слова "Интерфакс".