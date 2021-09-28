Российские регионы начали ужесточать коронавирусные ограничения

21:43 28.09.2021

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что специалисты придерживаются разных мнений относительно сроков начала четвертой волны COVID-19

В отдельных российских регионах власти решили ужесточить коронавирусные ограничения.

Как ранее отмечал пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрий Песков, специалисты придерживаются разных мнений относительно сроков начала четвертой волны COVID-19. «Но факт остается фактом. В целом ряде регионов идет рост», - говорил он.

В частности, со следующей недели в Пермском крае начнут действовать QR-коды (выдается тем, кто сделал прививку или переболел COVID-19 за последние 6 месяцев), которые станут обязательными для посещения ряда общественных мероприятий.

QR-коды понадобятся для посещения театра, кино, концертов, спортивных матчей и участия в туристических мероприятиях.

С 5 октября QR-коды для посещения общественных мероприятий также будут введены в Удмуртии, а с 29 сентября в регионе закроют фуд-корты (исключение составят фуд-зоны на вокзалах, в аэропорту, на АЗС). Остальные предприятия общественного питания смогут либо допускать посетителей только с QR-кодами и заполнять залы на 100%, либо будут пропускать всех, но только при 50-процентной заполненности.

Ужесточаются ограничения также и в Курской области. В частности, кружки и секции было рекомендовано перевести на дистанционное обучение, а в образовательных организациях любой формы собственности запрещено проводить массовые мероприятия, сообщает РБК. В детских школах искусств, художественных и музыкально-хоровых школах, школах народных промыслов групповые занятия будут проходить на дистанционке. Спортивные мероприятия будут проводить без зрителей, в соревнованиях на открытом воздухе смогут участвовать дети старше 14 лет, в помещении - старше 16 лет.

Также сообщается об ужесточении ограничений в Саратовской области, в которой будет приостановлена плановая госпитализация в стационары, за исключением фтизиатрического, психиатрического и онкологического профилей. Также приостановлено проведение профосмотров, включая диспансеризацию взрослого населения, диспансеризацию детского населения, за исключением детских осмотров. Все дневные стационары - закрыты.