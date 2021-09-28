Российские регионы начали ужесточать коронавирусные ограничения

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что специалисты придерживаются разных мнений относительно сроков начала четвертой волны COVID-19

В отдельных российских регионах власти решили ужесточить коронавирусные ограничения.

Как ранее отмечал пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрий Песков, специалисты придерживаются разных мнений относительно сроков начала четвертой волны COVID-19. «Но факт остается фактом. В целом ряде регионов идет рост», - говорил он.

В частности, со следующей недели в Пермском крае начнут действовать QR-коды (выдается тем, кто сделал прививку или переболел COVID-19 за последние 6 месяцев), которые станут обязательными для посещения ряда общественных мероприятий.

QR-коды понадобятся для посещения театра, кино, концертов, спортивных матчей и участия в туристических мероприятиях.

С 5 октября QR-коды для посещения общественных мероприятий также будут введены в Удмуртии, а с 29 сентября в регионе закроют фуд-корты (исключение составят фуд-зоны на вокзалах, в аэропорту, на АЗС). Остальные предприятия общественного питания смогут либо допускать посетителей только с QR-кодами и заполнять залы на 100%, либо будут пропускать всех, но только при 50-процентной заполненности.

Ужесточаются ограничения также и в Курской области. В частности, кружки и секции было рекомендовано перевести на дистанционное обучение, а в образовательных организациях любой формы собственности запрещено проводить массовые мероприятия, сообщает РБК. В детских школах искусств, художественных и музыкально-хоровых школах, школах народных промыслов групповые занятия будут проходить на дистанционке. Спортивные мероприятия будут проводить без зрителей, в соревнованиях на открытом воздухе смогут участвовать дети старше 14 лет, в помещении - старше 16 лет.

Также сообщается об ужесточении ограничений в Саратовской области, в которой будет приостановлена плановая госпитализация в стационары, за исключением фтизиатрического, психиатрического и онкологического профилей. Также приостановлено проведение профосмотров, включая диспансеризацию взрослого населения, диспансеризацию детского населения, за исключением детских осмотров. Все дневные стационары - закрыты.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.09.2021, 17:34
    Гость: у меня дед

    Ни деда , ни страны которая как пришла так и ушла , внучек из Скотопригоньевска.

  3. 29.09.2021, 15:29
    Гость: Владимир Москва

    А вы не в курсе, что в отличие от Румынии там привито 80%населения? Поэтому одни маски и оставлены. Я сейчас в метро, в вагоне напротив ни одного чела в маске. Страна обречена.

  4. 29.09.2021, 15:17
    Гость: Планета Плюк

    Ты, у меня дед в Бухарест ногами пришёл... Твоим Гадюкино мир не ограничивается

  5. 29.09.2021, 13:11
    Гость: g

    замечу Снова - это совпадает с очередной волной Навязывания Фашизма Левыми в сша.
    в сша Левые издают Приказы всем колоть Генные Уколы ВОПРЕКИ всем протестам врачей и ученых.
    например в ньюйорке,
    после того как сместили мэра ньюйорка за то что он какой-то бабе гладил задницу, поставили на руление левацкую бабу которая оказалась еще дебильнее снятного мэра.
    она издала Приказ Принудительно колоть медработников, полицейских и пожарных.
    в результате Внимание!!!
    моментально образовался Кризис в госпиталях и домах престарелых - под увольнение за отказ соглашаться на Медицинские Эксперименты над собой попало более 20% ВРАЧЕЙ(!!!) и медсестер.
    -
    вы Вдуматесь в этот ФАКТ - Квалифицированных ВРАЧЕЙ Лишают Работы за то что они не согласны быть подопытным крысами в экспериментах Левых над людьми..
    -
    вроде даже самые тупые дебилы должны-бы задуматься - что-то тут не так..
    но нет, даже на этой ветке есть бараны продолжающие блеять "теорииияяя заговооорааа", Государству надо Вееерииить..
    Левые комиссарки и полииитииики знают лууучшее врачей отдавших по 20-30 лет жизни медицине..
    вы в самом деле Такие Тупые - реально?

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