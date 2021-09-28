Российские регионы начали ужесточать коронавирусные ограничения
Ранее Дмитрий Песков отмечал, что специалисты придерживаются разных мнений относительно сроков начала четвертой волны COVID-19
В отдельных российских регионах власти решили ужесточить коронавирусные ограничения.
Как ранее отмечал пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрий Песков, специалисты придерживаются разных мнений относительно сроков начала четвертой волны COVID-19. «Но факт остается фактом. В целом ряде регионов идет рост», - говорил он.
В частности, со следующей недели в Пермском крае начнут действовать QR-коды (выдается тем, кто сделал прививку или переболел COVID-19 за последние 6 месяцев), которые станут обязательными для посещения ряда общественных мероприятий.
QR-коды понадобятся для посещения театра, кино, концертов, спортивных матчей и участия в туристических мероприятиях.
С 5 октября QR-коды для посещения общественных мероприятий также будут введены в Удмуртии, а с 29 сентября в регионе закроют фуд-корты (исключение составят фуд-зоны на вокзалах, в аэропорту, на АЗС). Остальные предприятия общественного питания смогут либо допускать посетителей только с QR-кодами и заполнять залы на 100%, либо будут пропускать всех, но только при 50-процентной заполненности.
Ужесточаются ограничения также и в Курской области. В частности, кружки и секции было рекомендовано перевести на дистанционное обучение, а в образовательных организациях любой формы собственности запрещено проводить массовые мероприятия, сообщает РБК. В детских школах искусств, художественных и музыкально-хоровых школах, школах народных промыслов групповые занятия будут проходить на дистанционке. Спортивные мероприятия будут проводить без зрителей, в соревнованиях на открытом воздухе смогут участвовать дети старше 14 лет, в помещении - старше 16 лет.
Также сообщается об ужесточении ограничений в Саратовской области, в которой будет приостановлена плановая госпитализация в стационары, за исключением фтизиатрического, психиатрического и онкологического профилей. Также приостановлено проведение профосмотров, включая диспансеризацию взрослого населения, диспансеризацию детского населения, за исключением детских осмотров. Все дневные стационары - закрыты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ни деда , ни страны которая как пришла так и ушла , внучек из Скотопригоньевска.
Пусть терапевт вами опериркет
А вы не в курсе, что в отличие от Румынии там привито 80%населения? Поэтому одни маски и оставлены. Я сейчас в метро, в вагоне напротив ни одного чела в маске. Страна обречена.
Ты, у меня дед в Бухарест ногами пришёл... Твоим Гадюкино мир не ограничивается
замечу Снова - это совпадает с очередной волной Навязывания Фашизма Левыми в сша.
в сша Левые издают Приказы всем колоть Генные Уколы ВОПРЕКИ всем протестам врачей и ученых.
например в ньюйорке,
после того как сместили мэра ньюйорка за то что он какой-то бабе гладил задницу, поставили на руление левацкую бабу которая оказалась еще дебильнее снятного мэра.
она издала Приказ Принудительно колоть медработников, полицейских и пожарных.
в результате Внимание!!!
моментально образовался Кризис в госпиталях и домах престарелых - под увольнение за отказ соглашаться на Медицинские Эксперименты над собой попало более 20% ВРАЧЕЙ(!!!) и медсестер.
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вы Вдуматесь в этот ФАКТ - Квалифицированных ВРАЧЕЙ Лишают Работы за то что они не согласны быть подопытным крысами в экспериментах Левых над людьми..
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вроде даже самые тупые дебилы должны-бы задуматься - что-то тут не так..
но нет, даже на этой ветке есть бараны продолжающие блеять "теорииияяя заговооорааа", Государству надо Вееерииить..
Левые комиссарки и полииитииики знают лууучшее врачей отдавших по 20-30 лет жизни медицине..
вы в самом деле Такие Тупые - реально?