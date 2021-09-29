МИД РФ считает необходимым ответить YouTube и немецким СМИ за блокировку RT

Российский МИД считает необходимым выработать ответные меры против немецких СМИ и сервиса YouTube в связи с блокировкой двух аккаунтов RT в Германии. Соответствующие обращение МИД направит в профильные российские ведомства, сообщает "Интерфакс".

"Принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым", - говорится в заявлении ведомства, отметив, что такие меры являются "единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации".

Ранее стало известно, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. В пресс-службе Google объяснили, что YouTube осуществил блокировку аккаунтов за нарушение правил площадки в отношении ложной информации о коронавирусе и условий использования сервиса. Там подчеркнули, что RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего правила YouTube, после чего им временно запретили публиковать видео на платформе.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.09.2021, 15:56
    Гость: Иван

    Вам, по - видимому, уже всё из головы вынесли и вложили англосаксонское понимание, без Ютуба. Там еще твиттер есть и много чего ещё, что выносит мозги под видом понимания всего. Проверьте свою головушку и снимите лапшу с ушей. :)

  3. 29.09.2021, 15:29
    Гость: g

    политическая цензура "официально" запрещена в рф.
    так что есть все основания к закрытию сервиса и привлечения виновных к ответственности.
    ютуб по факту стал Органом Пропагады демпартии сша и госдепа.
    это более не независимая платформа для свободного выражения мнений.
    еще одно Право отнятое у людей Левыми.

  5. 29.09.2021, 15:04
    Гость: Иван Иваныч

    Кстати, вроде бы наивные наши поползновения к ответным действиям, неожиданно дают эффект. Это касаться отмены блокировки первого русского канала ЦАРЬГРАД, это касаться и ЭПЛ И ГУГЛ, вынужденных ставить по умолчанию Русские приложения. Просто если не сидеть на ж... ровно, то обрящется. Держу пари, что в случае наших действий, каналы восстановят. Но пора финансировать свою платформу РУТУБ. И с нового Года, все IT гиганты обязаны будут иметь свои представительства в России, которые можно будет закрыть вместе с Российским сегментом.

Все комментарии (20)
Выбор читателей
Кремль. Москва
Выборы-2021 как символ политического тупика, в который зашла Россия
Леонид Ивашов: «Калининград постепенно уходит из России»
«Калининград постепенно уходит из России. В сознание калининградцев вбивают понимание, что Калининград — это немецкий город»
Герой или «притеснитель бедных деток»: почему травят спасшего своих студентов пермского профессора Сыромятникова?
Путин потребовал снизить бедность в России до минимума
Избранное
Август 1941 года. Крах блицкрига и приговор Истории
Ботинок Хрущева стал оружием русофобов
«Приехал бездушный бульдозер»: как убивали театр Николая Губенко
Антиленинизм - работа на Навального
Как выбрать идеальное постельное белье за несколько минут?
Принудительная удалёнка: Власть собралась побеждать пандемию за счёт работодателей
«Так чей флаг?» Мария Захарова «блеснула» историческими познаниями
Ученые нашли следы Денисовского человека на Тибетском плато
Канкан на граблях: альтернативная экономическая история Белоруссии
«Сколько бы ЮНЕСКО ни пропагандировало «мультикультурализм», он оказался несостоятелен и практически, и теоретически»
«"Вертолетные деньги" не решают проблем, и вообще - незаработанные деньги по большому счету вредны, хотя, конечно, многие из нас не отказались бы от них»