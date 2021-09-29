МИД РФ считает необходимым ответить YouTube и немецким СМИ за блокировку RT
Российский МИД считает необходимым выработать ответные меры против немецких СМИ и сервиса YouTube в связи с блокировкой двух аккаунтов RT в Германии. Соответствующие обращение МИД направит в профильные российские ведомства, сообщает "Интерфакс".
"Принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым", - говорится в заявлении ведомства, отметив, что такие меры являются "единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации".
Ранее стало известно, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. В пресс-службе Google объяснили, что YouTube осуществил блокировку аккаунтов за нарушение правил площадки в отношении ложной информации о коронавирусе и условий использования сервиса. Там подчеркнули, что RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего правила YouTube, после чего им временно запретили публиковать видео на платформе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ещё один ДБ вылез под моим ником.
Вам, по - видимому, уже всё из головы вынесли и вложили англосаксонское понимание, без Ютуба. Там еще твиттер есть и много чего ещё, что выносит мозги под видом понимания всего. Проверьте свою головушку и снимите лапшу с ушей. :)
политическая цензура "официально" запрещена в рф.
так что есть все основания к закрытию сервиса и привлечения виновных к ответственности.
ютуб по факту стал Органом Пропагады демпартии сша и госдепа.
это более не независимая платформа для свободного выражения мнений.
еще одно Право отнятое у людей Левыми.
Аж два немецких акаунта было. Теперь бабки на их содержание не сольешь. Ужас.
Кстати, вроде бы наивные наши поползновения к ответным действиям, неожиданно дают эффект. Это касаться отмены блокировки первого русского канала ЦАРЬГРАД, это касаться и ЭПЛ И ГУГЛ, вынужденных ставить по умолчанию Русские приложения. Просто если не сидеть на ж... ровно, то обрящется. Держу пари, что в случае наших действий, каналы восстановят. Но пора финансировать свою платформу РУТУБ. И с нового Года, все IT гиганты обязаны будут иметь свои представительства в России, которые можно будет закрыть вместе с Российским сегментом.