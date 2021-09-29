МИД РФ считает необходимым ответить YouTube и немецким СМИ за блокировку RT

09:38 29.09.2021

Российский МИД считает необходимым выработать ответные меры против немецких СМИ и сервиса YouTube в связи с блокировкой двух аккаунтов RT в Германии. Соответствующие обращение МИД направит в профильные российские ведомства, сообщает "Интерфакс".

"Принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым", - говорится в заявлении ведомства, отметив, что такие меры являются "единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации".

Ранее стало известно, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. В пресс-службе Google объяснили, что YouTube осуществил блокировку аккаунтов за нарушение правил площадки в отношении ложной информации о коронавирусе и условий использования сервиса. Там подчеркнули, что RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего правила YouTube, после чего им временно запретили публиковать видео на платформе.