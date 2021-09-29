Кабмин не одобрил проект об отчетах чиновников за покупку предметов роскоши

11:15 29.09.2021

Правительство РФ не поддержало законопроект, обязывающий чиновников отчитываться о каждой сделке по приобретению предмета роскоши, превышающей их доходы, сообщает РИА Новости.

Причиной отклонения законопроекта указывается отсутствие определения предмета роскоши в документе, при этом и в законодательстве Российской Федерации этого определения нет. Отсутствие объективных критериев для отнесения объектов имущества к предметам роскоши, а также порядка подтверждения права собственности на них приведет к сложностям в правоприменительной практике при реализации предложенных законопроектом положений, говорится в заключении кабмина.

Законопроект, обязывающий граждан, занимающих государственные должности, предоставлять сведения по каждой сделке на приобретение предмета роскоши, в том числе драгоценных камней, произведений искусства, антиквариата, если общая сумма таких сделок превышает доход чиновника, был внесен 18 июня депутатами от КПРФ.

На прошлой неделе правительство РФ также выдало отрицательное заключение на законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам, предложенный КПРФ. Как было указано в заключении, индексация потребует дополнительных расходов, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников и в каком порядке они будут покрываться,