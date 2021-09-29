Кабмин не одобрил проект об отчетах чиновников за покупку предметов роскоши

Белый дом

Правительство РФ не поддержало законопроект, обязывающий чиновников отчитываться о каждой сделке по приобретению предмета роскоши, превышающей их доходы, сообщает РИА Новости.

Причиной отклонения законопроекта указывается отсутствие определения предмета роскоши в документе, при этом и в законодательстве Российской Федерации этого определения нет. Отсутствие объективных критериев для отнесения объектов имущества к предметам роскоши, а также порядка подтверждения права собственности на них приведет к сложностям в правоприменительной практике при реализации предложенных законопроектом положений, говорится в заключении кабмина.

Законопроект, обязывающий граждан, занимающих государственные должности, предоставлять сведения по каждой сделке на приобретение предмета роскоши, в том числе драгоценных камней, произведений искусства, антиквариата, если общая сумма таких сделок превышает доход чиновника, был внесен 18 июня депутатами от КПРФ.

На прошлой неделе правительство РФ также выдало отрицательное заключение на законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам, предложенный КПРФ. Как было указано в заключении, индексация потребует дополнительных расходов, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников и в каком порядке они будут покрываться,

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.09.2021, 19:50
    Гость: stalker

    Вот в чет дело. Определиться не могут что такое "предмет роскоши". Да уж, список тут может быть большой. Чем не повод время потянуть и не накопить таких предметов побольше. Про запас.

  3. 29.09.2021, 16:57
    Гость: Сорин И.Л.- да, Кремль еще раз сказал зюгановцам, чтобы

    не ждали тщетно, что Щуколов "явит скрытый патриотизм", прищучит вельмож и богачей, признает ЛДНР. Нет и нет. А вот Крым Украине вернет. Поэтому КПРФ придется объединяться с навальновцами и первыми договариваться с Украиной.

  4. 29.09.2021, 15:35
    Гость: ABCD

    так налоги на взятки по закону не предусмотрены!
    Хотя в стране в теневой экономике "крутится" более 17% ВВП страны, более 8 триллионов!
    И без налогов. А с холопов они недоимки дерут.
    Если ещё на взятки налоги сделать, то ВСЯ чиновничья рать сильно обидеться на "главного" и лояльность к нему исчезнет.

  5. 29.09.2021, 15:31
    Гость: Кстати...

    Вот бы чиновников можно было бы тыкать носом в дерьмо, как котов:
    — Посмотри, какие у нас дороги! Посмотри, какие у нас пенсии и зарплаты!
    Посмотри, как люди живут, курва!

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