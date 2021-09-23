Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

Белый дом

Правительство РФ выдало отрицательное заключение на законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам.

Как указано в заключении, индексация потребует дополнительных расходов, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников и в каком порядке они будут покрываться, пишет "Интерфакс".

Кроме того, в документе отмечается, что ранее правительство уже трижды выдавало отрицательные заключения на законопроекты с аналогичным предметом правового регулирования – в 2017, 2019 и в 2020 г.

26 июля депутаты ЛДПР и сенатор от Смоленской области Сергей Леонов внесли в Думу законопроект, которым предлагалось возобновить индексацию страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. 

Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам ранее предлагал проработать Владимир Путин. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.09.2021, 20:43
    Гость: ВВ

    Обычная отмазка. А для чего МинФин существует. Пусть и пропишет откуда взять деньги.

  4. 23.09.2021, 20:14
    Гость: Александр

    Правительство надеется, что до индексации половина из неработающих пенсионеров не доживет. Поэтому ускоренно заменяет их на мигрантов, чтобы было кому занять места пенсионеров на избирательных участках.

  5. 23.09.2021, 19:46
    Гость: Вшивик

    Дело тут не в деньгах по - видимому, а том что большенство рабочих и служащих в РФ получают свои нищенские зарплаты из субсидий от сырьевого сектора, работающего на Запад. Нас просто тотально дурят с рыночной экономикой и независимостью РФ. Такие вот издержки неоколониальной экономики. Иначе , почему действительно не дать пенсионерам платить налоги на пенсию самому себе?

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