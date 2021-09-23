Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам
Правительство РФ выдало отрицательное заключение на законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам.
Как указано в заключении, индексация потребует дополнительных расходов, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников и в каком порядке они будут покрываться, пишет "Интерфакс".
Кроме того, в документе отмечается, что ранее правительство уже трижды выдавало отрицательные заключения на законопроекты с аналогичным предметом правового регулирования – в 2017, 2019 и в 2020 г.
26 июля депутаты ЛДПР и сенатор от Смоленской области Сергей Леонов внесли в Думу законопроект, которым предлагалось возобновить индексацию страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2022 года.
Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам ранее предлагал проработать Владимир Путин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Обычная отмазка. А для чего МинФин существует. Пусть и пропишет откуда взять деньги.
У бывших чиновников пенсии нормальные. А у меня в 3 раза ниже чем могла быть.
Конечно ни к чему, выборы уже прошли, впереди 5 лет беспечной жизни!
Правительство надеется, что до индексации половина из неработающих пенсионеров не доживет. Поэтому ускоренно заменяет их на мигрантов, чтобы было кому занять места пенсионеров на избирательных участках.
Дело тут не в деньгах по - видимому, а том что большенство рабочих и служащих в РФ получают свои нищенские зарплаты из субсидий от сырьевого сектора, работающего на Запад. Нас просто тотально дурят с рыночной экономикой и независимостью РФ. Такие вот издержки неоколониальной экономики. Иначе , почему действительно не дать пенсионерам платить налоги на пенсию самому себе?