Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

13:27 23.09.2021

Правительство РФ выдало отрицательное заключение на законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам.

Как указано в заключении, индексация потребует дополнительных расходов, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников и в каком порядке они будут покрываться, пишет "Интерфакс".

Кроме того, в документе отмечается, что ранее правительство уже трижды выдавало отрицательные заключения на законопроекты с аналогичным предметом правового регулирования – в 2017, 2019 и в 2020 г.

26 июля депутаты ЛДПР и сенатор от Смоленской области Сергей Леонов внесли в Думу законопроект, которым предлагалось возобновить индексацию страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2022 года.

Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам ранее предлагал проработать Владимир Путин.