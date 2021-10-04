Бывшему мэру Владивостока вменили получение 20 млн рублей взяток

10:40 4.10.2021

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк задержан СК РФ. Как сообщает "Интерфакс", он стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

По версии следствия, с 2019 по 2021 год он регулярно получал взятки непосредственно от руководителей МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство их бизнесу по оказанию похоронных услуг. Всего за это время он получил более 19,5 млн рублей, считают в СК.

Меру пресечения Гуменюку еще не выбрали.

Оперативное сопровождение по его уголовному делу осуществляют сотрудники краевого УФСБ.

Дума Владивостока 27 мая досрочно прекратила полномочия Гуменюка, который подал заявление об уходе по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко. Также в конце мая дома у бывшего мэра прошли обыски по делу о махинациях на городских кладбищах.