Бывшему мэру Владивостока вменили получение 20 млн рублей взяток

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк задержан СК РФ. Как сообщает "Интерфакс", он стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

По версии следствия, с 2019 по 2021 год он регулярно получал взятки непосредственно от руководителей МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство их бизнесу по оказанию похоронных услуг. Всего за это время он получил более 19,5 млн рублей, считают в СК.

Меру пресечения Гуменюку еще не выбрали.

Оперативное сопровождение по его уголовному делу осуществляют сотрудники краевого УФСБ.

Дума Владивостока 27 мая досрочно прекратила полномочия Гуменюка, который подал заявление об уходе по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко. Также в конце мая дома у бывшего мэра прошли обыски по делу о махинациях на городских кладбищах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.10.2021, 19:05
    Гость: Евгений В

    Для тебя дико, но Немцов действительно не воровал, другое дело, что он был наивным сторонником честного капитализма и демократии. Немцов, как и Навальный, выступил против воровства путинской команды, за что и был убит.

  3. 04.10.2021, 16:43
    Гость: Это другое

    Хантер Байден рисует картины, которые будут продавать по цене в полмиллиона долларов каждая с двумя условиями: имя покупателя будет держаться в тайне, а количество проданных работ не будет разглашаться.

  4. 04.10.2021, 16:01
    Гость: Евгений В

    Отпустят, все взятки мэра признают вынужденными, что всегда можно обосновать адвокатам; но могут и капитально посадить, все зависит от того, как кремль укажет. Подумайте сами, как любой мэр может что то сделать полезное для города в наше время в РФ честно? Такого просто не может быть. Все схемы ЛЮБОЙ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ деятельности давно отработаны, внедрились и стали обычным неотделимым от власти явлением. Такое явление распрострастранено абсолютно на любую деятельность в РФ. Власти это выгодно, можно в любое время убрать неугодного на законном основании. У нас в Красноярске так поступили с Анатолием Быковым, в Хабаровске с Фуркало... А честных сразу убивают, как Немцова. Зато Сердюковы живут и здравствуют.

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