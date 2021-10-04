Участие почетного караула в венчании Романова привело к расследованию

В Западном военном округе начато служебное расследование в связи с участием роты почетного караула в церемонии церковного венчания Георгия Романова и Ребекки (Виктории) Беттарини, состоявшегося 1 октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

Об сообщает ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Участие военнослужащих в частной церемонии вызвало множество негативных комментариев и вопросы о правомерности такого участия.

Как известно, действующие военнослужащие находились в ходе церемонии венчания внутри храма, стоя по стойке «смирно». На их фоне с удовольствием фотографировались гости церемонии, особенно иностранные. По окончании венчания военнослужащие в парадной форме приветствовали молодожёнов, салютуя им на крыльце собора обнажёнными саблями.

«И давно у нас РПК (рота почётного караула) стала работать «мальчиками по вызову» на тусовках всякого рода политических проходимцев? Или это такая мода теперь? Или кто-то кому-то хорошо приплатил за этот танец с саблями?», - написал на своей странице в Facebook военный журналист Владислав Шурыгин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.10.2021, 02:11
    Гость: гость

    Попова так и выяснив за чей счет Парад 9 мая и не заметив нарушений многотысячной топающей подковами толпы,видимо нашла дела поинтереснее.

  2. 05.10.2021, 02:08
    Гость: Думаю так

    То что актеров с воинскими почестями хоронят и военные носят гробы - нормально,а тут истерика началась.Даже странно.Романов так или иначе наследник русского Императора,последнего Императора.Тем более что этот Романов в отличии от некоторых,не напяливает на себя незаслуженные боевые награды и не таскает генеральский мундир,не служа в армии ни дня.

  3. 05.10.2021, 01:01
    Гость: Жека

    У свиноматок и их помета есть одно слабое место - обнаружат "свиной грипп" - и нет помета

  5. 05.10.2021, 00:42
    Гость: Позорище

    Эта шутовская свадьба - довольно мерзкое зрелище. Пародия на "русскость", притом в качестве гостя внук главного испанского фашиста Франко... Да и папаша ряженого женишка в годы второй мировой призывал вместе с вермахтом "очищать Россию" от противников монархического строя. Проще говоря сын сообщника нацистов в присутствии внука главаря нацистов принимает салют... почётного караула.
    А всё по той прпостой причине, что лже-царевна (мамаша шутовского женишка) уже давненько по наущению британской короны "дарует" различным российским чинушам так называемые "награды" и прочие поощрения в виде греющих их самолюбие "придворных званий" при шутовском дворе. И таких чиновников, "пожалованных" шутовскими званиями и наградами в реальной российской власти уже полным-полно.
    Доходит уже до того, что "пожалованные" лже-царём в шутовские звания уже готовы реально стелить ковры перед самозванцем и целовать "царские" сапоги. - Авось зачтётся. В общем постыдное посмешище и в то же время преступное потворствование фашистским отпрыскам.

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