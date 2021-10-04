Участие почетного караула в венчании Романова привело к расследованию

19:35 4.10.2021

В Западном военном округе начато служебное расследование в связи с участием роты почетного караула в церемонии церковного венчания Георгия Романова и Ребекки (Виктории) Беттарини, состоявшегося 1 октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

Об сообщает ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Участие военнослужащих в частной церемонии вызвало множество негативных комментариев и вопросы о правомерности такого участия.

Как известно, действующие военнослужащие находились в ходе церемонии венчания внутри храма, стоя по стойке «смирно». На их фоне с удовольствием фотографировались гости церемонии, особенно иностранные. По окончании венчания военнослужащие в парадной форме приветствовали молодожёнов, салютуя им на крыльце собора обнажёнными саблями.

«И давно у нас РПК (рота почётного караула) стала работать «мальчиками по вызову» на тусовках всякого рода политических проходимцев? Или это такая мода теперь? Или кто-то кому-то хорошо приплатил за этот танец с саблями?», - написал на своей странице в Facebook военный журналист Владислав Шурыгин.