Новый город Приморья пообещали не превращать в «человейник»

10:13 5.10.2021

Город Спутник, который будет построен рядом с Владивостоком для образования миллионной агломерации в Приморье, не превратится в «человейник», он будет современным и комфортабельным. Об этом сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, пишет РИА Новости.

«Ни в коем случае Спутник не будет тем, что называют человейником. Цель Спутника — стать самым комфортабельным и современным городским пространством на Дальнем Востоке России», — сказал Чекунков. Как отметил министр, в Спутнике могут повиться тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Например: японский квартал, китайский квартал, корейский квартал, которые мы могли бы дать возможность спроектировать и реализовать архитекторам и девелоперам из соответствующих стран», — добавил глава ведомства. Та, по словам Чекункова, Спутник станет «центром современной архитектурной мысли Азиатско-Тихоокеанского региона».

В начале сентября власти Приморского края и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) совместно с «Корпорацией развития Дальнего Востока», ВЭБ.РФ и компанией «Новые городские проекты» подписали соглашение о строительстве города Спутник.

Глава Минвостокразвития ранее заявлял, что министерство разрабатывает бизнес-модель создания города с населением 300 000 человек для его дальнейшего объединения с Владивостоком (600 000 человек) и городом Артемом (около 100 000 жителей). Предполагается, что таким образом на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник.