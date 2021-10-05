Новый город Приморья пообещали не превращать в «человейник»
Город Спутник, который будет построен рядом с Владивостоком для образования миллионной агломерации в Приморье, не превратится в «человейник», он будет современным и комфортабельным. Об этом сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, пишет РИА Новости.
«Ни в коем случае Спутник не будет тем, что называют человейником. Цель Спутника — стать самым комфортабельным и современным городским пространством на Дальнем Востоке России», — сказал Чекунков. Как отметил министр, в Спутнике могут повиться тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Например: японский квартал, китайский квартал, корейский квартал, которые мы могли бы дать возможность спроектировать и реализовать архитекторам и девелоперам из соответствующих стран», — добавил глава ведомства. Та, по словам Чекункова, Спутник станет «центром современной архитектурной мысли Азиатско-Тихоокеанского региона».
В начале сентября власти Приморского края и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) совместно с «Корпорацией развития Дальнего Востока», ВЭБ.РФ и компанией «Новые городские проекты» подписали соглашение о строительстве города Спутник.
Глава Минвостокразвития ранее заявлял, что министерство разрабатывает бизнес-модель создания города с населением 300 000 человек для его дальнейшего объединения с Владивостоком (600 000 человек) и городом Артемом (около 100 000 жителей). Предполагается, что таким образом на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и набрали бы столько рабочиих сколько надо! На свете полно рекрутинговых агенций которые этим занимаются и ТАКУЮ ДЫРУ в нехватке рабочих рук они бы не прозевали - ОНИ ЖЕ НА ЭТОМ ЗАРАБАТЫВАЮТ! На рекрутинге! Вы считаете они дураки которые работать не могут? А если есть нехватка в чернорабочих это один максимум два десятка на крупном предприятии или и того меньше - 3-4 человека. Это решение эмигрантских настроений типа "пора валить"? Побойтесь Бога!
Неужто и Крымский мост построил Манилов?
В этих городах намного больше работы чем в подобных в России.
В jongkopping я работал, рядом в Husquarna - сами знаете что производят, в Nordkoppinge делают истребители. Работы там полно и зарплаты не вашим чета.
узбекский квартал, таджикский, китайский....Главное, что русского квартала там не будет так как такой квартал - это экстримизм.
В Нью-Й орке небоскребы не для кроликов говорящих не по-русски? А в Париже не кролики? А в Дубае? А в сотнях других городах мира не кролики? А может надо начинать не с постройки города, а с пресловутого "дальневосточного гектара"? Тогда через 700-900 лет или через 2000 лет появятся на их месте НАТУРАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ возникшие города как в Швеции? Только как мы фиорды и горы сделаем? Может тоже море выкопаем, а землю насыпем горами возле моря - пусть все думают это фиорды! Анекдот: - Поехал Вакханюк или Пацюк на неделю до Свеции отдохнуть... Односельчане к нему приходят - ну как там, расскажи. А фиорды ты там видел? Он говорит: Да что там видел! Конешно! Я их даже с руки кормил!