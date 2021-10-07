Россияне в 2020 году потратили 2,5 трлн рублей на оплату услуг в интернете

10:57 7.10.2021

В прошлом году россияне сделали 1 млрд заказов в Сети на оказание бытовых и других услуг, а также оплату товаров на заказ на общую сумму 2,5 трлн руб. Об этом сообщается в совместном исследовании аналитического агентства Data Insight и сервиса «Авито услуги», который приводят «Ведомости».

Исследование составлено на основе данных онлайн-опроса 3011 интернет-пользователей во всех субъектах РФ в возрасте от 18 до 64 лет, которые хотя бы раз сделали заказ через интернет за прошлый год. Опрос проводился в мае этого года.

Как выяснили социологи, в среднем один россиянин потратил на оплату услуг порядка 36 000 руб. за 2020 год. Наибольшая доля пользователей услуг (57%) приходится на «Авито», говорится в отчете. Только 35% заказчиков используют разные интернет-площадки для заказа услуг. Наиболее активные пользователи онлайн-платформ для заказа услуг — россияне в возрасте от 25 до 44 лет, на них приходится 53% аудитории.

Крупнейшие траты приходятся на услуги в области красоты и здоровья — 633 млрд руб. за 2020 год, или 45% от всех заказов. На втором месте по затратам и количеству заказов располагаются бытовые услуги. Они составили 13% от всех категорий услуг — 124 млн заказов в прошлом году на общую сумму 124 млрд руб. Строительство и капремонт помещений заняли третью строчку. За 2020 год общее число таких онлайн-заказов составило 178 млн на сумму 231 млрд руб. 204 млрд руб. россияне потратили на онлайн-заказы по изготовлению чего-либо, 171 млрд руб. на услуги автосервиса, 165 млрд руб. и 163 млрд руб. на косметический ремонт и транспортные услуги соответственно.

Согласно результатам исследования, около 20% опрошенных готовы заказывать все услуги через интернет.