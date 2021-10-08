Школы Екатеринбурга оснастят нейросетями для повышения безопасности
Власти Екатеринбурга планируют оснастить все школы нейросетями для прослушивания и анализа речи учеников на предмет своевременного выявления потенциально опасных ситуаций, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В администрации отметили, что сейчас тревожной кнопкой, видеонаблюдением и физической охраной оснащены все здания школ и детских садов. А подключение нейросетей к аналитике происходящего в помещении там считают перспективным направлением, которое позволит повысить уровень безопасности.
"Например, видеоаналитика прописывает сценарий происходящего, резкие движения или драки, определенные предметы в руках, например, оружие. Аудиоаналитика работает как дистанционная тревожная кнопка, она реагирует на определенные звуки и слова, например, "битое стекло", "передергивание затворов" и так далее. При наступлении любого из этих событий сигнал будет незамедлительно передаваться группе быстрого реагирования, которая, подключившись к камере, будет видеть происходящее событие и принимать решение о выезде", — пояснили власти города.
В тестовом режиме данную систему внедрят в нескольких школах города еще до конца 2021 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А вы думаете что в педагогов и тех же охранников нет собственного оружия ? Того же охотничьего. И что-то не видно, чтобы кто-то из них в школу с ним приперся. Нельзя. Закон не позволяет. А преступнику на этот закон плевать. У дежурящих в школах сотрудников ЧОП нет законного права носить при себе служебное оружие. Вот и остается уповать только на "красную кнопку", от которой, как показывает история, толку мало. Так что мое предложение не лишено смысла. А вот от вас я ничего альтернативного не услышал.
во, уже и до тотальной слежки за сказанным детьми дошли. дальше только за мыслями слежку организовать остается
в том то и опасность, что порешат бандитов, поэтому и не разрешают оружие нормальным.
Многие здесь присутствующие весьма негативно воспринимают советский период.
Но то, что творят в России захватившие власть бандиты и предатели, не идёт ни в какое сравнение с прежними ограничениями и злоупотреблениями.
Школа в СССР была фактически вторым домом для детей. Сейчас же она всё больше становится похожа на филиал тюрьмы.
И не только школа. Вся страна постепенно становится одним огромным концлагерем нового типа.
И всё это - для того, чтобы вольготно жилось кучке преступников от власти и их прихлебателям.
Заменили бы чиновников пр-ва на нйросети, глядишь компьютеры стали бы меньше воровать, карманов то у них нет! И дача на Канарах им ненужна.