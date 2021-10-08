Школы Екатеринбурга оснастят нейросетями для повышения безопасности

09:10 8.10.2021

Власти Екатеринбурга планируют оснастить все школы нейросетями для прослушивания и анализа речи учеников на предмет своевременного выявления потенциально опасных ситуаций, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В администрации отметили, что сейчас тревожной кнопкой, видеонаблюдением и физической охраной оснащены все здания школ и детских садов. А подключение нейросетей к аналитике происходящего в помещении там считают перспективным направлением, которое позволит повысить уровень безопасности.

"Например, видеоаналитика прописывает сценарий происходящего, резкие движения или драки, определенные предметы в руках, например, оружие. Аудиоаналитика работает как дистанционная тревожная кнопка, она реагирует на определенные звуки и слова, например, "битое стекло", "передергивание затворов" и так далее. При наступлении любого из этих событий сигнал будет незамедлительно передаваться группе быстрого реагирования, которая, подключившись к камере, будет видеть происходящее событие и принимать решение о выезде", — пояснили власти города.

В тестовом режиме данную систему внедрят в нескольких школах города еще до конца 2021 года.