Оформление всех справок и пособий переведут в онлайн к 2024 году

07:29 8.10.2021

К 2024 году все справки, социальные льготы и пособия будет возможно оформлять в режиме онлайн, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Это станет возможным благодаря реализации стратегической инициативы "Госуслуги онлайн".

Данная инициатива направлена на повышение качества и удобства предоставляемых госорганами услуг, а также расширение их количества в электронном доступе. Также проект обеспечит единый подход к оказанию госуслуг во всеъ субъектах страны, повысив, тем самым, их доступность и прозрачность для граждан.

"Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот", — сказал Чернышенко, уточнив, что для тех, кто привык обращаться за госуслугами лично - такая возможность сохранится.

С переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше не будет необходимости приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу. Также исключается привязка к месторасположению и времени работы. В свою очередь госорганы смогут равномерно распределять время на обработку всех запросов россиян.

"Если необходимо получить услугу очно, гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ. При этом, за счет интеграции информационных систем госорганов с порталом госуслуг, вся история обращений будет сохранена в личном кабинете госуслуг", — добавили в аппарате вице-премьера.

В дальнейшем это позволит упростить обращение по аналогичным запросам, заключили представители чиновника.