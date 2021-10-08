Оформление всех справок и пособий переведут в онлайн к 2024 году
К 2024 году все справки, социальные льготы и пособия будет возможно оформлять в режиме онлайн, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Это станет возможным благодаря реализации стратегической инициативы "Госуслуги онлайн".
Данная инициатива направлена на повышение качества и удобства предоставляемых госорганами услуг, а также расширение их количества в электронном доступе. Также проект обеспечит единый подход к оказанию госуслуг во всеъ субъектах страны, повысив, тем самым, их доступность и прозрачность для граждан.
"Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот", — сказал Чернышенко, уточнив, что для тех, кто привык обращаться за госуслугами лично - такая возможность сохранится.
С переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше не будет необходимости приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу. Также исключается привязка к месторасположению и времени работы. В свою очередь госорганы смогут равномерно распределять время на обработку всех запросов россиян.
"Если необходимо получить услугу очно, гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ. При этом, за счет интеграции информационных систем госорганов с порталом госуслуг, вся история обращений будет сохранена в личном кабинете госуслуг", — добавили в аппарате вице-премьера.
В дальнейшем это позволит упростить обращение по аналогичным запросам, заключили представители чиновника.
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Все это хорошо, но тогда государство должно:
1. обеспечивать каждого гражданина техническими средствами для обеспечения доступа к гос.услугам, а также бесплатного их ремонта или замены при выходе из строя или из-за устаревания.
2. обеспечить бесплатное обучение умению работать с соответствующими техническими средствами каждого гражданина, причем на дому.
3. обеспечить защиту от мошенников и злоумышленников.
На сегодняшний день
1. Подавляющая часть населения не имеет средств для нормального проживания. Уровень зарплат не дотягивает, про пенсии вообще можно не вспоминать. С головой у нашего государство совсем беда. Пока как в анекдоте: "Опрос показал, что 100% населения пользуется интернетом, опрос проводился среди пользователей интернета".
2. Попробуйте обучить 80-ти летнюю бабушку научить пользоваться интернетом.
3. Еженедельно поступают звонки от мошенников по поводу проблем со счетами в сбербанке. И никакой борьбы гос.органов с этим не наблюдается, хотя принимались законы требующие от операторов записи и хранения в течении полугода всех телефонных разговоров. Если это делалось, якобы, с целью борьбы с террористами, то почему это не используется для отлова мошенников.
Если раньше жили по принципу "Без бумажки ты букашка, а с бумажкой таракашка", то теперь: "нет девайса - нет человека"
справок не пробовали уменьшить?
У каждой медали есть обратная сторона.
Цитата: "у граждан больше не будет необходимости приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу".
Правильно так: граждане будут ОБЯЗАНЫ зарегистрироваться "где надо", "добровольно" сообщить массу информации о себе (в том числе биометрические "параметры"), да и блокировку учётной записи за "ненадлежащее" (по мнению системы) поведение никто не отменял.
(Несколько месяцев назад были новости об ограничении удалённого доступа к госуслугам в отсутствие "биометрии").