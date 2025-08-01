Трамп приказал передислоцировать две атомные подлодки из-за слов Медведева

22:13 1.08.2025

Президент США Дональд Трамп объявил о решении передислоцировать две атомные подводные лодки (АПЛ) «в соответствующие районы» в ответ на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщается в официальном аккаунте главы Белого дома в Truth Social.

«В связи с провокационными заявлениями заместителя председателя Совбеза РФ я распорядился разместить две АПЛ в соответствующих районах. Это — мера предосторожности на случай, если эти глупые заявления окажутся чем-то большим», — цитирует Трампа Газета.RU.

28 июля зампред Совбеза России заявил, что американский лидер играет с Москвой в «игру ультиматумов». По мнению Медведева, Трампу необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном, а каждый новый ультиматум воспринимается российской стороной в качестве угрозы и «шага к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

На это Трамп ответил, что Дмитрию Медведеву нужно следить за словами. «Медведева, провального бывшего президента России, который до сих пор думает, что он президент, предупредите следить за словами. Он входит в очень опасную зону!», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.