Трамп приказал передислоцировать две атомные подлодки из-за слов Медведева
Президент США Дональд Трамп объявил о решении передислоцировать две атомные подводные лодки (АПЛ) «в соответствующие районы» в ответ на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщается в официальном аккаунте главы Белого дома в Truth Social.
«В связи с провокационными заявлениями заместителя председателя Совбеза РФ я распорядился разместить две АПЛ в соответствующих районах. Это — мера предосторожности на случай, если эти глупые заявления окажутся чем-то большим», — цитирует Трампа Газета.RU.
28 июля зампред Совбеза России заявил, что американский лидер играет с Москвой в «игру ультиматумов». По мнению Медведева, Трампу необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном, а каждый новый ультиматум воспринимается российской стороной в качестве угрозы и «шага к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.
На это Трамп ответил, что Дмитрию Медведеву нужно следить за словами. «Медведева, провального бывшего президента России, который до сих пор думает, что он президент, предупредите следить за словами. Он входит в очень опасную зону!», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Многие люди не могут понять простую вещь: заявления и действия Трампа на 95% рассчитаны на американцев и едва ли на 5% на власти России. Например: при угрозе пошлин или санкций по мнению большинства американцев Россия должна испугаться и умолять США их не вводить. И они страшно удивлены что Россия на эту угрозу не реагирует. Так и здесь, ну отправил куда-то Трамп две подлодки - и что? Что будет то? Кому-то страшно? ну пусть прячется под кровать если страшно.
Ведь это так нужно передислоцировать! Оно так поможет!
Логике выходит, что только лохматый Донни может себе всё позволить,нести пургу всякую.
Затролил Лохматого Донни, тот аж обиделся, так обиделся что аж обделался.
если в этом нет ничего страшного для РФ, значит Димон отмочит что-то очередное в своём духе. А вот если промолчит -- значит, это серьезно, и ему в Кремле таки вставили пистон....