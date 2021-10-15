Власти хотят упростить получение гражданства РФ детям от смешанных браков

Паспорт РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Детям, родившимся в браках, где только один из родителей — россиянин, необходимо автоматически выдавать гражданство РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 

«Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства — он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать российское гражданство»,— приводит слова Лаврова «Коммерсант».

По действующему законодательству дети, у которых только один родитель является гражданином России, могут получить гражданство в упрощенном порядке по заявлению. Получение гражданства по рождению (то есть автоматически) в таких случаях не предусмотрено. Это исключало возможность двойного гражданства детей по рождению.

При этом гражданство по рождению предусмотрено в случаях, если один из родителей имеет гражданство, а другой является лицом без гражданства (независимо от места рождения ребенка), а также если один из родителей имеет гражданство и ребенок родился на территории России.

Идею уже поддержали в Совете федерации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 15.10.2021, 17:43
    Гость: Праально!

    А потом весь кишлак приедет к ребеночку "воосоединять семью".
    В Финляндии это уже проходили.
    Совсем сдурели.

  5. 15.10.2021, 17:39
    Гость: Петр

    Как российские власти щедры на подарки для мигрантов!!! Понятно, к чему дело идет. В Россию допустят как можно больше мигрантов, а потом власть заявит, что мигранты все равно находятся в России и честно трудятся, так что рациональнее просто не возиться с ними, а просто дать им всем гражданство России. И за недельку население России пополнится несколькими миллионами азиатов. Русские в России вымирают рекордными темпами, а население Узбекистана, например, увеличивается на 70 тысяч в месяц. Вот и подумайте, россияне, кто будет хозяином в России лет через 10. И какова будет жизнь у русских. Если у кого воображения не хватает- спросите у русских переселенцев, которые бежали из ЦА. Которые умудрились уцелеть. А уцелели не все. Разумеется, о предоставлении гражданства для русских переселенцев никто в российской власти и не заикнется.

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