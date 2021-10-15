Власти хотят упростить получение гражданства РФ детям от смешанных браков

15:41 15.10.2021

Детям, родившимся в браках, где только один из родителей — россиянин, необходимо автоматически выдавать гражданство РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

«Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства — он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать российское гражданство»,— приводит слова Лаврова «Коммерсант».

По действующему законодательству дети, у которых только один родитель является гражданином России, могут получить гражданство в упрощенном порядке по заявлению. Получение гражданства по рождению (то есть автоматически) в таких случаях не предусмотрено. Это исключало возможность двойного гражданства детей по рождению.

При этом гражданство по рождению предусмотрено в случаях, если один из родителей имеет гражданство, а другой является лицом без гражданства (независимо от места рождения ребенка), а также если один из родителей имеет гражданство и ребенок родился на территории России.

Идею уже поддержали в Совете федерации.