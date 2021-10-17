Первый в мире киноэкипаж вернулся с МКС на Землю

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» («Ю.А. Гагарин») с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд, которые отправились в космос для съемок художественного фильма «Вызов», вернулся на Землю с Международной космической станции. Пересильд и Шипенко провели в космосе 12 дней.

На борту аппарата, помимо Шипенко и Пересильд, находился космонавт Олег Новицкий. Спускаемый аппарат приземлился в степи Казахстана в 07:35 мск.

«Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее!» — приводит сообщение «Роскосмоса» РБК.

Спасатели помогли киноэкипажу покинуть спускаемый аппарат «Союз». Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе. Юлия Пересильд после посадки призналась, что у нее грустное настроение, поскольку ей не хотелось прощаться с космосом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.10.2021, 13:23
    Гость: Пенсионер

    А можно всех депутатов в космос запустить? А потом устроить голосование электората - нужно ли их спускать на Землю?!

  2. 17.10.2021, 12:59
    Гость: а,у меня вообще нет

    уверенности,что они хоть куда-то летали.Сняли кинишко про "космос" и будут показывать,зато денег попилили...

Все комментарии (15)
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