Депутат КПРФ: Власти накопили 14 трлн рублей, а «здравоохранение угробили»
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев выступил с инициативой направить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на восстановление системы здравоохранения.
«У нас Фонд национального благосостояния - 14 трлн рублей, его вытащили из бюджета, закрыв школы и больницы. Для чего? Сказали - "подушка безопасности". Ничего подобного, случился COVID-19 и ничего оттуда не взяли», - сказал депутат на заседании Госдумы.
При этом он призвал восстановить здравоохранение, «как при СССР», сообщает Росбалт (признан иноагентом)
«Мы спорим, надо ли прививаться, но надо, прежде всего, вылечить человека от обычных заболеваний. Коронавирус осложняет заболевания те, которые у человека есть, а мы лишили человека первичной помощи, угробив все здравоохранение. У нас было 12 тыс. больниц, а сейчас осталось 5,5 тыс. У нас было 2 млн койко-мест, а сейчас остался 1 млн и 160 палаточных городков… Надо восстанавливать здравоохранение, а не спорить здесь по пустякам», - подчеркнул коммунист.
Комментарии читателей Оставить комментарий
товарищу от коммунистов пора бы уже усвоить , что при нынешней политической системе выделение денег на что либо разворовываются раньше чем высохнут чернила на подписях.
А это что за КПРФ такая?Это та ,которая позиционирует себя,как оппозиция,но сливает абсолютно все выборы последних десятилетий в угоду власти?Так эта партия к коммунистам не имеет никакого отношения!Это партия Зюганова - партия оппортунистов и соглашателей.
Вот информация для размышления. Можно ли при таком состоянии медицины побороть коронавирус ? Ответ очевиден. Нет. А "подушка безопасности" эта не на "черный день",который давно наступил. Она для спасения режима, который время от времени из этой кубышки что-то достает и народу подбрасывает в виде подачки. Чтобы не бунтовали, когда жизнь совсем припрет. Где тут о развитии страны думать, когда свободные средства на развитие страны не работают ?
Да не только здравоохранение, СССР сам надо восстанавливать!!! Надоел уже этот либеральный бардак за 30 лет. Где этот диктатор, кто сможет разогнать эту лавочку и установить порядок в стране?! Россия ждёт нового Сталина!
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