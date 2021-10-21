Депутат КПРФ: Власти накопили 14 трлн рублей, а «здравоохранение угробили»

18:37 21.10.2021

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев выступил с инициативой направить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на восстановление системы здравоохранения.

«У нас Фонд национального благосостояния - 14 трлн рублей, его вытащили из бюджета, закрыв школы и больницы. Для чего? Сказали - "подушка безопасности". Ничего подобного, случился COVID-19 и ничего оттуда не взяли», - сказал депутат на заседании Госдумы.

При этом он призвал восстановить здравоохранение, «как при СССР», сообщает Росбалт (признан иноагентом)

«Мы спорим, надо ли прививаться, но надо, прежде всего, вылечить человека от обычных заболеваний. Коронавирус осложняет заболевания те, которые у человека есть, а мы лишили человека первичной помощи, угробив все здравоохранение. У нас было 12 тыс. больниц, а сейчас осталось 5,5 тыс. У нас было 2 млн койко-мест, а сейчас остался 1 млн и 160 палаточных городков… Надо восстанавливать здравоохранение, а не спорить здесь по пустякам», - подчеркнул коммунист.